Así puedes instalar paso a paso el certificado digital en tu móvil: agilizará mucho los trámites de la Renta 2025

Hoy miércoles, 8 de abril, arranca la campaña para presentar la Renta 2025 desde el móvil. De esta forma, millones de usuarios pueden acceder a su borrador y completar el trámite sin necesidad de trasladarse físicamente a las oficinas de la Agencia Tributaria (AEAT).

Con la digitalización de la administración pública, la gestión de los impuestos se resuelve de forma mucho más sencilla y rápida. Para ello es necesario seguir todos los pasos que pide la agencia para poder presentar la declaración de la renta de forma correcta a través del móvil.

Tres sistemas de identificación

Para poder realizar los trámites digitales, Hacienda ha simplificado los sistemas de identificación en tres vías:

Cl@ve Móvil : sistema de autenticación a través de su aplicación móvil, que envía una notificación para confirmar la identidad al instante . Para ello se necesita el número de referencia de la última declaración de la renta.

: sistema de autenticación a través de su que envía una notificación para . Para ello se necesita el de la última declaración de la renta. DNI electrónico : documento físico con un chip que acredita la identidad personal de su titular y permite firmar digitalmente documentos con las administraciones y empresas con la misma validez que una firma manuscrita.

: que acredita la identidad personal de su titular y permite con las administraciones y empresas con la misma validez que una firma manuscrita. Certificado digital: documento electrónico emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que vincula unos datos de firma a una persona física que permite identificarla en Internet. Tiene unas características muy parecidas al DNI electrónico.

Para obtener este último, primero se debe descargar la aplicación ‘Certificado Digital FNMT’, disponible en Google Play (para Android) y App Store (para iOS) que es totalmente gratuita. Una vez descargada, se debe iniciar sesión.

Cómo pedir el certificado digital

En la página principal aparece la opción de ‘Solicitar Certificado Digital’ que redirige al usuario a una pantalla donde se debe elegir entre tres opciones para acreditar su identidad y poder obtener el certificado:

Acreditación con el DNI electrónico : es la opción más rápida si se dispone de este mismo. Simplemente, se debe escribir el número de DNI , el correo electrónico vinculado a este y proceder a la identificación. Para identificarse es necesario usar el código CAN (código numérico de 6 dígitos situado en la parte frontal inferior derecha del DNI) y el PIN vinculado al DNI . Por último, se completa el proceso escaneando el chip del DNI con el NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance) del dispositivo móvil

: es la opción más rápida si se dispone de este mismo. Simplemente, se debe , el vinculado a este y proceder a la identificación. Para identificarse es necesario usar el (código numérico de 6 dígitos situado en la parte frontal inferior derecha del DNI) y el . Por último, se completa el proceso del DNI con el (tecnología inalámbrica de corto alcance) del dispositivo móvil Acreditación de la identidad con Vídeo Identificación : es la opción con la que se puede solicitar el certificado con videollamada , aunque tiene un coste de 2,99 euros más IVA . En este método se debe escribir y verificar el correo electrónico del solicitante, para luego identificarse a través de una videollamada donde se debe mostrar la cara con el DNI al lado . La Agencia Tributaria avisará en un máximo de dos días hábiles de la aprobación o rechazo de la solicitud.

: es la opción con la que se puede solicitar el certificado con , aunque tiene un coste de . En este método se debe del solicitante, para luego identificarse a través de una videollamada donde se debe . La Agencia Tributaria avisará en un máximo de dos días hábiles de la aprobación o rechazo de la solicitud. Acreditación presencial en una Oficina de Acreditación de Identidad: se debe solicitar una cita para verificar la identidad del solicitante en las oficinas de la AEAT.

Una vez se haya verificado la identidad del titular, usando cualquiera de los tres métodos, se descargará el certificado en el dispositivo móvil. Si se necesita este mismo en otro dispositivo, como el ordenador, se puede generar una copia de seguridad con una contraseña.

Nueva declaración de la renta

De esta forma el usuario ya puede realizar la declaración a través de la web de la renta (‘Renta WEB’) en el apartado de ‘Servicios Disponibles’. Esta ventana permite consultar declaraciones anteriores, si se han realizado, o crear una nueva declaración.

Es importante recordar que el plazo para presentar la Renta 2025 de forma digital finalizará el 30 de junio. La declaración de la renta presencial estará abierta desde el 1 al 30 de junio. El resto de la información se puede consultar en la página web oficial de la Agencia Tributaria.