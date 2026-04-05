Confirmado por Hacienda: los gastos que pueden ayudarte a pagar menos IRPF en la Renta 2026

Ahorrar en la declaración de la Renta es una de las principales preocupaciones de los contribuyentes cada año. Aunque muchas personas se limitan a confirmar el borrador sin revisarlo en detalle, lo cierto es que existen múltiples conceptos que pueden reducir el importe final a pagar o aumentar la devolución. Conocerlos marca la diferencia entre pagar de más o ajustar correctamente el IRPF.

En un contexto económico en el que cada euro cuenta, prestar atención a las deducciones fiscales se ha convertido en una herramienta clave para optimizar las finanzas personales. La normativa contempla distintos gastos que pueden restarse de la base imponible o dar derecho a deducciones, pero muchos de ellos siguen siendo grandes desconocidos para la mayoría de los ciudadanos.

Sindicatos

Uno de los aspectos más relevantes es que ciertos gastos vinculados directamente a la actividad profesional pueden reducir la factura fiscal. Entre ellos se encuentran las cuotas abonadas a sindicatos, que pueden incluirse como gasto deducible sin un límite específico. En el caso de los colegios profesionales, la normativa también permite su deducción siempre que la colegiación sea obligatoria para ejercer la profesión, con un máximo anual que no puede superar los 500 euros.

Gastos legales

Otro punto que pasa desapercibido es la posibilidad de deducir determinados gastos legales. Cuando un trabajador se ve envuelto en un conflicto laboral —como un despido o una reclamación salarial— y recurre a servicios jurídicos, estos costes pueden tener un tratamiento fiscal favorable. En concreto, Hacienda permite incluirlos con un límite de hasta 300 euros anuales, siempre que estén debidamente justificados y vinculados al ámbito laboral.

Gastos sanitarios

En cuanto a los gastos sanitarios, no existe una deducción estatal general, pero sí hay diferencias según el territorio. Algunas comunidades autónomas permiten desgravar determinados tratamientos o productos relacionados con la salud. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que aplica deducciones en determinados tratamientos bucodentales.

ONG

Las aportaciones solidarias también tienen un impacto directo en el IRPF. Las donaciones a ONG, fundaciones y entidades acogidas al régimen de mecenazgo permiten aplicar importantes deducciones. En la campaña actual, los primeros 250 euros donados cuentan con una deducción del 80%, mientras que las cantidades que superen ese importe pueden beneficiarse de porcentajes superiores, que llegan hasta el 45% si se mantiene la colaboración con la misma entidad durante varios años consecutivos.

Madres trabajadoras

En el ámbito familiar, existen incentivos fiscales dirigidos a las madres trabajadoras con hijos pequeños. La deducción por maternidad permite reducir hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. A esta cantidad se puede sumar un complemento adicional de hasta 1.000 euros por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados, una medida que busca facilitar la conciliación laboral y familiar.

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Alquiler

El alquiler de vivienda habitual, según afirma la Agencia Tributaria en su página web, también ha sido tradicionalmente una vía para reducir el IRPF, aunque su aplicación ha cambiado en los últimos años. Actualmente, la deducción estatal solo se mantiene para aquellos contribuyentes que firmaron su contrato antes de 2015 y ya la aplicaban con anterioridad. Para el resto, las posibles ventajas fiscales dependen de la comunidad autónoma, donde pueden existir beneficios específicos para jóvenes, rentas bajas o situaciones concretas.