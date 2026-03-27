Muchos creen que no hace falta… pero este error puede dejarte sin el IMV: la Seguridad Social lo confirma

Cobrar el Ingreso Mínimo Vital no exime de uno de los trámites que más dudas generan cada primavera: la declaración de la Renta. De hecho, ahí está precisamente el error en el que pueden caer muchos beneficiarios. Pensar que, como esta ayuda no suele tributar, tampoco hace falta presentar la declaración. Y no es así.

La Seguridad Social recuerda que quienes perciben el IMV están obligados a presentar la declaración del IRPF, con independencia de sus ingresos o de que el resultado salga a cero. No hacerlo puede tener consecuencias directas sobre la prestación, porque ese trámite forma parte de los requisitos que se utilizan para revisar si la ayuda debe mantenerse, modificarse o extinguirse.

El IMV suele estar exento, pero eso no elimina la obligación

Una de las claves que más confusión provoca es que el Ingreso Mínimo Vital es, con carácter general, una renta exenta. Es decir, en muchísimos casos no hay que tributar por él ni incluir cantidades relevantes en la declaración. Eso lleva a muchos hogares a creer que pueden saltarse la campaña de la Renta sin consecuencias.

Pero la obligación no desaparece. La propia Seguridad Social insiste en que todos los beneficiarios del IMV que formen parte de la unidad de convivencia, y no solo el titular, deben presentar la declaración correspondiente al ejercicio en que cobraron la prestación.

Por qué hacer la Renta es clave para seguir cobrando el IMV

La explicación no está solo en Hacienda, sino en el funcionamiento mismo de la ayuda. El IMV está pensado para garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica, y por eso la Administración revisa de manera periódica cuál ha sido la situación real de cada hogar. La Seguridad Social cruza datos con la Agencia Tributaria para comprobar las rentas, el patrimonio y la composición de la unidad de convivencia, y con esa información decide si la prestación debe mantenerse tal y como está, reducirse, incrementarse o retirarse.

En otras palabras, presentar la declaración no es un simple trámite fiscal más. Es una pieza básica del sistema de control del IMV. Si esa información no llega correctamente, el beneficiario se expone a incidencias con la ayuda.

El riesgo de no presentarla

La advertencia es especialmente importante porque muchas personas asocian la Renta solo a pagar impuestos. Sin embargo, en el caso del Ingreso Mínimo Vital, el problema no está tanto en si sale a ingresar, a devolver o a cero, sino en el hecho de cumplir o no con la obligación formal de presentarla.

La Seguridad Social señala expresamente que hacer la declaración es uno de los requisitos para mantener la prestación. Por eso, no presentarla puede abrir la puerta a la suspensión o pérdida del IMV, además de generar revisiones posteriores si la Administración entiende que no se ha acreditado correctamente la situación económica del hogar.

En la mayoría de los casos, la declaración será muy sencilla

El lado menos alarmante de esta obligación es que, para muchos perceptores, el trámite no suele ser complicado. Como el IMV está exento con carácter general, la declaración puede aparecer prácticamente vacía si no existen otros ingresos adicionales. En muchos hogares, el resultado será simplemente cero, sin cantidad a pagar ni devolución relevante.

Aun así, hay un matiz importante: cuando junto al IMV se perciben otras ayudas y el conjunto supera ciertos límites, sí puede haber importes que deban declararse. La guía divulgativa del Instituto BBVA de Pensiones recuerda que las cuantías que superen 12.600 euros pueden tener tratamiento como rendimientos del trabajo, especialmente si se acumulan otras ayudas similares.

No solo afecta al titular: también a la unidad de convivencia

Otro de los aspectos que suele pasar desapercibido es que la obligación no recae únicamente sobre la persona que solicitó la prestación. La Seguridad Social ha explicado en sus guías de campaña que todos los miembros beneficiarios de la unidad de convivencia deben presentar la declaración, incluso aunque individualmente no tengan rentas significativas. Ese detalle es clave, porque muchas familias creen que basta con que la presente una sola persona.

Una ayuda pensada para garantizar un mínimo de ingresos

El Ingreso Mínimo Vital forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social y busca asegurar un suelo mínimo de ingresos para quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas. Su cuantía depende de los recursos del hogar y de la composición de la unidad de convivencia, y puede complementarse con ayudas adicionales como el complemento de ayuda para la infancia. Precisamente por esa lógica, la revisión anual de ingresos es esencial para saber si el beneficiario sigue cumpliendo los requisitos.

El error que puede salir caro

La conclusión es sencilla, pero importante: cobrar el IMV y no presentar la declaración de la Renta no es una omisión menor. Aunque la ayuda esté exenta y aunque el resultado salga a cero, la obligación sigue existiendo. Y en un contexto en el que la Seguridad Social revisa cada año la situación económica de los beneficiarios, no cumplir con ese paso puede acabar comprometiendo una prestación que para muchas familias resulta esencial.

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Por eso, el aviso es claro: en el caso del Ingreso Mínimo Vital, hacer la Renta no siempre significa pagar, pero sí puede significar seguir cobrando la ayuda.