Los sueldos que pueden llevarse un buen susto en la declaración de la Renta de este año: hasta 900 euros

La declaración de la Renta es el momento en el que se ajustan cuentas con Hacienda: se calcula el IRPF que corresponde por todo el año y se compara con lo que ya se ha ido adelantando, sobre todo a través de las retenciones que la empresa descuenta cada mes en la nómina. Ese cruce final explica por qué el resultado no siempre coincide con la sensación que deja el salario mensual.

En ese marco, hay contribuyentes que, sin cambios bruscos en su empleo o salario, pueden encontrarse con una sorpresa al confirmar el borrador: el sistema de retenciones aplicado fue distinto para determinados tramos de renta, y eso puede notarse al final.

Retenciones más bajas

La clave está en una modificación normativa aprobada a finales de 2022. El Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, introdujo cambios en el Reglamento del IRPF, con el objetivo de trasladar determinadas reducciones al sistema de retenciones aplicable a partir del 1 de enero de 2023. Ese cambio se tradujo en retenciones más bajas para trabajadores con sueldos entre 22.000 y 35.200 euros, de modo que durante el año se les descontó menos IRPF en la nómina y, por tanto, percibieron un líquido mensual mayor.

Hasta 900 euros

Ese alivio en la nómina tiene una consecuencia directa cuando llega la declaración: si a lo largo del año se retuvo una cantidad inferior, el IRPF anual definitivo puede quedar por encima de lo ya ingresado a cuenta. En ese caso, la declaración regulariza y pide la diferencia entre lo que correspondía pagar en total y lo que ya se pagó mediante retenciones. Esta mecánica es la que explica que el ajuste pueda situarse entre 400 y 900 euros, aunque condicionado por factores como cargas familiares, situación personal, número de pagadores e ingresos percibidos, entre otros.

El efecto no sería igual para todos dentro de ese tramo. El ajuste tendería a ser menor en quienes estén más cerca de los 35.200 euros, porque el IRPF que les corresponde y lo retenido durante el año estaría más próximo. En cambio, podría ser mayor cuando el sueldo se acerca más a 22.000 euros y existen cargas familiares, precisamente porque en esos supuestos las retenciones aplicadas en la nómina fueron más reducidas.

En paralelo, las deducciones pueden influir en el resultado final, siempre que se cumplan los requisitos.

Así, la "sorpresa" de Hacienda está justificada. Si baja el porcentaje que la empresa retiene del salario, el contribuyente recibe más dinero durante el año, pero esa retención menor no necesariamente cubre toda la obligación tributaria anual. Por eso, al presentar el Modelo 100 a partir de abril de 2026, Hacienda calculará el IRPF real correspondiente según el salario percibido y las circunstancias familiares. Si lo retenido durante el ejercicio resulta insuficiente, el contribuyente tendrá que ingresar la diferencia, siempre que esté obligado a presentar la declaración.