¿Eres autónomo y quieres hipoteca? La experta Montse Cespedosa explica el error que hace que el banco te la niegue aunque factures miles de euros

Si eres autónomo o empresario y estás pensando en pedir una hipoteca, hay una realidad que casi nadie explica y que puede frustrar toda la operación. El dinero qué factures o cuánto aportes para comprar no es lo único importante para el banco, que valora otros factores mucho más decisivos.

"Si en renta declaras pérdidas, por mucho que factures muchos ingresos que tengas, el banco va a valorar tus ingresos netos, por lo tanto, te van a poder denegar la operación", ha advertido la experta Montse Cespedosa en un vídeo en Instagram. "Si están pérdidas o con un fondo de maniobra negativo, aunque tú tengas una nómina de 10.000 euros de aportes, 200.000 a la operación, te la van a denegar", ha añadido.

La experta hipotecaria ha asegurado que no "sirve que te subas la nómina los tres últimos meses" y "que no contabilizan" los dividendos. "No sirve de nada que tú tengas muy buenos ingresos si la empresa va mal", ha afirmado.

"La banca para que te conceda la operación buscará tu antigüedad como autónomo o empresario y unos ingresos recurrentes", ha informado.

Las claves, según la experta