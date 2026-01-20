Lo que no sabías (y siempre sale rentable) sobre hacer la declaración conjunta, según el asesor fiscal José Ramón López Martínez

Empieza el año y con él se acerca uno de los momentos más temidos para millones de contribuyentes: la campaña de la Renta. Aunque todavía quedan meses para que se abra el plazo oficial, muchos ciudadanos ya comienzan a organizar sus papeles, revisar su situación personal y plantearse cómo hacer la declaración para pagar lo mínimo posible. Saber elegir entre la opción individual o conjunta puede marcar la diferencia a la hora de ahorrar en impuestos.

Para las parejas, esta elección es especialmente relevante. Ya estén casadas o sean pareja de hecho, es habitual preguntarse si hacer la declaración conjunta sale a cuenta. Sin embargo, aún hay bastante desconocimiento sobre los derechos y opciones fiscales de las parejas de hecho, especialmente cuando hay hijos en común. En este punto, el asesor fiscal José Ramón López Martínez aclara una serie de aspectos clave que muchos desconocen y que pueden suponer un importante ahorro fiscal.

Parejas de hecho

Según explica el asesor, sí se puede hacer la declaración de la renta conjunta siendo pareja de hecho, y añade que "en el 99% de los casos, siempre te va a salir rentable". Este dato es especialmente relevante porque muchas personas creen erróneamente que esta opción está reservada exclusivamente a los matrimonios. Pero no es así. José Ramón López Martínez detalla cómo funciona y en qué situaciones conviene optar por esta modalidad.

Declaraciones conjuntas

El asesor señala que hay dos modalidades de declaración conjunta. En caso de matrimonio, se puede hacer la declaración conjunta entre ambos cónyuges. En este caso, el beneficio fiscal directo es una deducción de 3.400 euros. Ahora bien, no siempre es la opción más ventajosa: hay que analizar si, sumando ambas rentas, compensa hacer la conjunta o si es mejor presentar dos declaraciones individuales.

Pero también las parejas de hecho pueden hacer declaración conjunta si tienen hijos en común. José Ramón López Martínez lo aclara de forma sencilla: "Las parejas de hecho que tengan hijos, uno de los dos progenitores puede optar a hacer la declaración de la renta conjunta con su hijo". Y añade que, prácticamente en todos los casos, esto "saldrá rentable". La única excepción sería si el hijo percibe rendimientos del trabajo o cualquier otro tipo de ingreso, en cuyo caso habría que estudiar la situación concreta. No obstante, el asesor aclara que "no es el caso habitual".

Más deducciones

Entonces, ¿qué se gana al hacer la declaración conjunta con un hijo? Según explica López Martínez, "a priori nada, ya que no se aplica ninguna deducción". Sin embargo, lo importante no es tanto la deducción directa, sino el impacto que esta modalidad tiene en los límites que se aplican para otras deducciones. Es decir, al declarar conjuntamente con un hijo, se amplían las posibilidades de aplicar beneficios fiscales que en una declaración individual podrían quedar fuera de alcance por superar determinados umbrales de renta.

Otro detalle importante que aporta el asesor es que, al ser pareja de hecho, solo uno de los dos progenitores podrá hacer la declaración conjunta con el hijo. Esto implica que la pareja deberá valorar detenidamente quién de los dos se beneficiará más de incluir al hijo en su declaración, ya que las deducciones ligadas a la unidad familiar solo se aplicarán en una de las declaraciones.