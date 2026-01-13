Errores y faltas de ortografía
La falsa carta de la Seguridad Social a los pensionistas: cuidado, es un fraude
La Tesorería General de la Seguridad Social ha alertado del envío masivo de una misiva a los jubilados utilizando su nombre
El Ministerio de Hacienda lo confirma: los contribuyentes que reciban un subsidio por desempleo deberán realizar la declaración de la Renta
¿Habrá subida del salario mínimo en 2026? Claves sobre lo que está pasando
Luis Alloza
La Seguridad Social ha alertado de un nuevo fraude, utilizando su nombre, con el envío masivo de cartas a los pensionistas. Se trata de un engaño recurrente que ha vuelto a circular aprovechando la revalorización de las pensiones del inicio del año.
El aviso ha llegado a través de la cuenta oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la red social X, donde han compartido también uno de los modelos que se han enviado a los jubilados en España bajo el mensaje "no piques, la Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos".
La carta, con un diseño bastante pobre y alejado de las comunicaciones oficiales de la Seguridad Social, está dominado por un logo de la TGSS de un tamaño considerable y un encabezado, con un cuerpo de letra de gran tamaño que dice así: "Cambio de datos bancarios Seg. Social".
En el cuerpo de texto, con alguna falta de ortografía y una redacción más que mejorable, se reclama al pensionista una serie de datos personales por haberse perdido tras la entrada en vigor de "la ley el mes pasado" y haber sufrido "un ataque informático en los sistemas de Hacienda y la Seguridad Social".
A continuación, se requiere el envío de la documentación concreta, que pasa por un fotocopia del DNI por ambas caras, una foto del extracto bancario y la última cantidad cobrada "el mes pasado". También se dice que el incremento será de 75 a 150 euros, "dependiendo el caso". Finalmente, se pide enviar toda esa información a un correo electrónico no oficial ni gubernamental.
