Pilar García de la Granja, periodista económica, sobre las cartas del miedo de Hacienda: "El 60% llegan en los últimos tres meses del año"

Recibir una notificación de Hacienda es sinónimo de incertidumbre. Con la llegada del último trimestre del año, muchas personas comienzan a recibir las conocidas como “cartas del miedo” de Hacienda. Se trata de notificaciones oficiales de la Agencia Tributaria que generan inquietud entre los contribuyentes, ya que suelen contener requerimientos para aclarar, rectificar o justificar datos relacionados con la declaración de la renta del IRPF del ejercicio anterior.

Estas cartas suelen llegar cuatro meses después de la campaña del IRPF, es decir, a partir de octubre y se concentran especialmente entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, justo antes de las fiestas navideñas. El momento elegido no es casual: Hacienda busca que los ciudadanos regularicen su situación fiscal cuanto antes, y el cierre del año es clave para la contabilidad pública.

El temor que generan estas comunicaciones no es infundado. Aunque en muchos casos se trata de simples aclaraciones o solicitudes de documentación, también pueden derivar en multas o recargos si no se atienden a tiempo. Por eso, es fundamental no ignorarlas y actuar con rapidez para evitar consecuencias económicas mayores.

“El 60% de las cartas llegan en los últimos tres meses del año”

La periodista experta en economía Pilar García de la Granja, en el espacio Economía de Bolsillo del programa Herrera en la COPE, ha advertido de que miles de personas han comenzado a recibir estas notificaciones y muchas más las recibirán en las próximas semanas. Según afirma, "el 60% de las cartas se envían en el último trimestre del año".

La campaña es considerada un "éxito" por la propia Agencia Tributaria. Desde 2016, se han recaudado más de 6.000 millones de euros extraordinarios gracias a este mecanismo.

Estas comunicaciones suelen pedir al contribuyente que acredite ciertos ingresos, gastos o deducciones que no cuadran con los datos que maneja Hacienda. Si se ha cometido un error y el ciudadano lo detecta antes de recibir la carta, puede pagar con un recargo reducido del 5%. Pero si espera a que llegue la notificación oficial, el recargo aumenta al 10% o incluso al 20%, dependiendo de si paga antes o después del plazo legal.

¿Qué hacer si recibes una carta de Hacienda?

Si eres uno de los contribuyentes que ha recibido una de estas cartas o la recibe en los próximos días, lo más importante es no ignorarla. Revisa bien el requerimiento, consulta tu declaración y, si es necesario, contacta con un asesor fiscal. Aclarar la situación cuanto antes puede evitarte mayores costes.

Y si aún no la has recibido, pero sabes que cometiste un error en la declaración, puedes corregirlo de forma voluntaria y beneficiarte de un recargo reducido. Prevenir es siempre más barato que corregir después de una notificación oficial.