Aviso de Hacienda: falta poco para el segundo pago de la Renta y debes tener el saldo positivo para evitar sustos

Estamos a menos de dos meses de terminar el año 2025 y Hacienda todavía tiene que cobrarse el segundo de los pagos de la Renta en los casos en los que se optó por el fraccionamiento. En esta ocasión será del 40% del total, ya que el 60% restante se abonó el pasado 30 de junio, con la finalización del plazo para presentar las cuentas del ejercicio de 2024.
Según los datos estadísticos, el 70% de los españoles deben pagar a la Agencia Tributaria y según qué importe sea, la opción de dividir el pago en dos plazos es una solución necesaria para muchas economías que de otra forma se descapitalizarían notablemente a mitad de año
Tras el primer pago, la fecha límite prevista para el pago de la segunda cuota es este miércoles 5 de noviembre. Cabe tener en cuenta que esta fecha es inamovible, por lo que sí o sí habrá que contar con el dinero que reclama Hacienda en la cuenta indicada para realizar el pago. De lo contrario, se incurrirá en una falta y se sancionará al pagador con recargos o intereses que irían incrementando de seguir sin efectuar el pago.
Sobrecargos
Así, pagar después de finalizar el plazo, pero antes de recibir ninguna notificación implica un sobrecargo del 5%. Si esperamos a que llegue dicho aviso, ya se amplía hasta el 10%, mientras que si pasamos del todo el recargo es del 20%, además de los intereses de demora fijos del 3,75%.
Opción de pago
En los casos de aquellas personas que hayan optado por la domiciliación bancaria, el proceso se hace de forma automática y no hay que hacer nada, pues es la propia Agencia Tributaria la que se encarga de retirar el dinero correspondiente en cada caso.
El problema lo pueden tener, además de los que no tengan el dinero preparado, aquellos que hayan optado por efectuar manualmente. Para ello, Hacienda cuenta con la opción del pago telemático, es decir, por internet, como una compra online más. Se hace desde la Sede Electrónica y solamente debes tener a mano la tarjeta de crédito o débito con el saldo suficiente
También se puede pagar presencialmente, en cualquiera de las entidades colaboradoras, con el documento de ingreso de la declaración de la Renta para pagarlo en ventanilla. La última opción es pagar en las oficinas de la Agencia Tributaria, aunque requiere de cita previa y es el método más lento de todos.
Aplazamiento del pago
Hay que recordar que de no tener el saldo suficiente de cara al 7 de noviembre se puede pedir un aplazamiento del pago que se amplía hasta los siguientes 12 meses, aunque deberá presentarse una justificación previa donde se expongan las dificultades económicas y deberá ser aprobada por la agencia pública.
