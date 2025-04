El giro de Hacienda que afecta a mutualistas y parados: así va a ser su declaración de la renta en 2025

Los mutualistas y los parados son dos de los colectivos que con más incertidumbre han vivido los meses previos a la campaña de la Renta 2024 que ya ha arrancado. Una campaña con varias novedades, como el pago a través de Bizum, y que ha visto modificados ciertos criterios importantes que hay que tener presentes antes de ajustar cuentas con el fisco.

En diciembre, el Gobierno aprobó una modificación en la que los mutualistas jubilados con derecho a devolución del IRPF por aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 1999 debían reclamar la devolución año a año entre 2025 y 2028, dentro de los plazos de la declaración del IRPF.

Algo que levantó ampollas, pues asociaciones y sindicatos reclamaban que no era justo, ya que una parte de ellos ya había recibido la devolución en marzo de 2024, cuando la Agencia Tributaria abrió un procedimiento con solicitud única para recuperar las cantidades pagadas en exceso en ejercicios pasados.

Es por ello que, a última hora, Hacienda ha cambiado de criterio y hará efectivo el pago a los mutualistas de una sola vez y en un solo pago a lo largo de 2025.

Los parados, exentos de la Renta

La última reforma del subsidio por desempleo, vigente desde noviembre de 2024, introducía como requisito la obligación de presentar la declaración de la Renta 2024. La aprobación del real-decreto ley establece que la obligación de declarar aplica a todos los beneficiarios del subsidio, independientemente de sus ingresos. Esto incluye a quienes no superan el límite de 22.000 euros anuales con un solo pagador o los 15.876 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2024 para quienes contaban con más de un pagador.

Una medida que ha sido suspendida temporalmente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha especificado que la presentación o no de la declaración del IRPF no tendrá repercusiones en la tramitación de las prestaciones. Esta decisión se debe a que la normativa no estuvo vigente durante los primeros diez meses de 2024, aunque el Gobierno no ha aclarado si en el futuro volverá a implementarse.

1.480 declaraciones por minuto el primer día

La Agencia Tributaria prevé ingresar 19.093 millones de euros en la Campaña de Renta 2024 que ha arrancado este miércoles, un 13,3% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 9,6% superior, con 14.908 millones.

En 48 horas se abonarán, como es habitual, las primeras devoluciones de una Campaña en la que se prevén 24.868.000 declaraciones, un 3,1% más, de las que se espera que 17.069.000 --más de un 68%-- den derecho a devolución por un importe global estima de 14.908 millones de euros, un incremento del 9,6% respecto al ejercicio pasado.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 6.066.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 2,8% menos, por un importe de 19.093 millones de euros, lo que supone un aumento del 13,3% frente al año pasado.

Según ha informado en rueda de prensa la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, hasta las 10.00 horas de este miércoles, primer día de la Campaña, se han presentado 530.850 declaraciones, de las que 133.973 se han realizado a través de la 'app' de la institución. Esto supone que la Agencia Tributaria esté recibiendo unas 1.480 declaraciones por minuto.