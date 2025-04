Resultado positivo y negativo en la Renta 2025: qué significa

La campaña de la Renta 2024 ya ha empezado. Los contribuyentes ya pueden acceder al borrador de su declaración en línea. Este año hay varias novedades como la posibilidad de pagar con Bizum o la obligación para los desempleados de presentar la declaración. Hasta el 30 de junio será posible ajustar cuentas con el fisco.

Una de las dudas habituales que también se repiten cada año cuando empieza la campaña de la renta es ¿qué significa que la declaración de la renta salga positiva o negativa?

La respuesta está relacionada con si se tiene que pagar a Hacienda o es la Agencia Tributaria la que tiene que pagar al contribuyente. Un resultado negativo en la renta siempre significa que Hacienda tiene que abonar a la persona la cantidad de dinero reflejada en la última casilla donde aparece el resultado de la declaración. Cuando es positivo, el contribuyente debe abonar una cantidad adicional a Hacienda.

La cuota diferencial

La llamada cuota diferencial constituye el resultado de la declaración de la renta. Esta cuota que calcula automáticamente el programa RentaWeb es la diferencia entre el importe que aparece en las casillas 537 y 549. Cuando el resultado es negativo, la cifra que aparece en la casilla 550 va precedida de un signo menos. Cuando la declaración tiene un resultado negativo, Hacienda es la que debe devolver al contribuyente el importe reflejado.

El caso contrario es cuando el resultado es positivo. En este caso, es el contribuyente el que debe pagar a Hacienda.

Resultado negativo

El resultado negativo en la Renta se produce si has pagado más impuestos de los que deberías. Algo que puede suceder si en el trabajo te han retenido más IRPF del necesario, deducciones fiscales al adquirir una vivienda, aportar a un plan de pensiones o el nacimiento de hijos, entre otros, o cambios en la situación familiar que pueden tener su influencia en los impuestos que pagamos.

Conocida también como declaración a devolver, el fisco tiene un plazo de seis meses para realizar el ingreso correspondiente.

Resultado positivo

El resultado positivo en la Renta se da cuando es el contribuyente el que debe pagar una cantidad adicional a Hacienda al haber pagado menos impuestos de los que correspondían. Esto puede suceder si has tenido ingresos que no han soportado la retención, se te ha aplicado un IRPF reducido o has recibido rentas extraordinarias sin ajustes fiscales.

Esto es una declaración a ingresar, y el pago se puede realizarse de golpe o fraccionado, siendo posible este año realizar el pago también con Bizum o tarjeta.