¿Cómo funciona el simulador de la declaración Renta web Open?

La Agencia Tributaria pone al servicio de los contribuyentes una herramienta para facilitar el trámite de hacer la declaración de la renta. Renta Web Open es una versión de la antigua Renta Web que funciona como un simulador, es decir, permite simular la declaración de la renta, pero no requiere identificación del contribuyente. Esta versión no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales.

Al tratarse de una simulación sin validación de datos, Renta WEB Open no deja presentar la declaración y tampoco permite trasladar los datos al borrador.

Pasos a seguir en el simulador

Una vez dentro de la página web de la Agencia Tributaria, hay que dirigirse al apartado del simulador y hacer clic en Renta Web Open.

Desde allí, hay que elegir una nueva declaración y seleccionar el idioma en el que se quiere hacer la declaración (castellano, catalán, gallego o valenciano).

A continuación, el simulador Renta Web Open solicita introducir una serie de datos identificativos del contribuyente: nombre y apellidos, estado civil y fecha de nacimiento. No hay que olvidar que se trata de un simulador y que, por tanto, la información incorporada no tiene validez alguna de cara al borrador oficial.

Similar al borrador

El simulador de la Agencia Tributaria es muy similar al borrador de la declaración y, en consecuencia, permite ir avanzando páginas para ir incorporando los datos fiscales en las casillas correspondientes. Una vez cumplimentada la declaración, conviene validar los datos introducidos para comprobar si existen avisos o errores.

Sin duda, la página más importante es la que informa si el resultado final de la declaración sale a pagar o devolver. Esta información aparece en la última página y si aparece con un signo negativo quiere decir que Hacienda devuelve dinero al contribuyente. En cambio, si aparece sin este signo, implica que hay que pagar.

Cumplimentar a tramos

La declaración realizada con el simulador Renta Web Open se puede guardar y posteriormente recuperar para acabar de comprobar que todo esté correcto antes de que concluya el plazo de presentación. Se puede escoger la ubicación en donde descargar el archivo que llevará por nombre dat-100-NIF del declarante-fecha en la que se guardó.

Renta Web Open también permite la generación de un PDF con la vista previa de la declaración.

El simulador también se puede utilizar en modalidad conjunta para saber si interesa más presentar la declaración de manera individual o con el cónyuge.