El precio del aceite de oliva cae a niveles que no se veían desde la crisis de la sequía, aunque en el supermercado todavía no baja

Hace apenas un año, el aceite de oliva parecía no tener techo. El virgen extra superó niveles históricos en origen y muchas botellas llegaron a venderse por más de 10 euros en supermercados. Ahora, el mercado empieza a moverse en dirección contraria y el sector mira con preocupación –aunque sin hablar todavía de crisis– la rapidez con la que están cayendo los precios.

Los últimos datos de POOLred, uno de los principales sistemas de referencia del mercado oleícola, sitúan el aceite de oliva virgen extra en torno a los 4 euros por kilo en origen, muy lejos de los máximos registrados durante la crisis de producción provocada por la sequía. La tendencia bajista se mantiene desde comienzos de año y ya empieza a cambiar el ánimo tanto en cooperativas como en productores.

Detrás de este giro hay un factor principal: la recuperación de la producción. España atravesó entre 2022 y 2024 una de las peores campañas de las últimas décadas por la falta de lluvias y las altas temperaturas, lo que disparó el precio del aceite de oliva hasta niveles inéditos. Sin embargo, la mejora de las reservas hídricas y la previsión de una cosecha más sólida han relajado la tensión del mercado.

El Ministerio de Agricultura ya viene reflejando en sus balances mensuales una mayor disponibilidad de aceite respecto a las campañas anteriores, mientras que organizaciones agrarias como ASAJA llevan semanas apuntando a una situación del olivar “muy favorable” en buena parte de Andalucía, especialmente en Jaén.

Pero no todo se explica por la producción. El mercado también acusa el impacto que los precios récord tuvieron sobre el consumo. Durante los últimos dos años, muchas familias redujeron compras, cambiaron de formato o incluso optaron por otros aceites más baratos. Esa pérdida de demanda sigue pesando ahora sobre el sector.

Los datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura muestran que el consumo doméstico de aceite de oliva llegó a caer con fuerza durante el periodo de máximos precios, mientras aumentaba la presión sobre la cesta de la compra. Esta caída continuada se tradujo en una disminución del 35,85% entre 2020 y 2024, según un estudio de La Loma Market (tienda online especializada en la venta de aceite de oliva).

En este sentido, aceite de oliva lideró el incremento de los precios durante la crisis inflacionaria, llegando a registrar subidas interanuales superiores al 110% y superando en muchos supermercados la barrera de los 10 euros por litro, convirtiéndose en uno de los símbolos del aumento del coste de vida en España.

Fuentes del sector consultadas por distintos medios especializados en las últimas semanas afirman que no están ante un hundimiento repentino del mercado, sino ante una corrección tras una situación excepcional. Y es que el comportamiento cíclico del aceite de oliva no es nuevo: campañas cortas suelen traducirse en fuertes subidas, mientras que las cosechas más abundantes presionan los precios a la baja.

¿Se notará pronto en el supermercado?

La gran incógnita ahora es cuándo llegará esta caída al consumidor. El precio en origen y el precio en el lineal no evolucionan al mismo ritmo. Las cadenas de distribución todavía venden parte del aceite comprado meses atrás a precios mucho más altos y siguen influyendo otros costes como el envasado, la logística o la energía.

Aun así, el mercado ya da por hecho que el aceite de oliva irá moderando precios en los próximos meses si se confirma una buena campaña y no aparecen problemas climáticos durante el verano.

El Consejo Oleícola Internacional también apunta a una recuperación progresiva de la producción mediterránea tras varios ejercicios marcados por la sequía y la volatilidad. Eso no significa, sin embargo, una vuelta inmediata a los precios de hace una década. El propio sector recuerda que los costes de producción actuales son mucho más elevados y que muchos olivares tradicionales apenas logran rentabilidad por debajo de determinados niveles.

Por ahora, el mercado del aceite entra en una nueva etapa. Después de dos años de récords y tensión, el producto más emblemático de la dieta mediterránea empieza a alejarse de los precios extraordinarios que marcaron la crisis de la sequía.