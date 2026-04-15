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La AESAN alerta de 'Listeria monocytogenes' en un lote de salmón ahumado con pistacho marca 'Deluxe' procedente de Italia

El organismo ha informado de la alerta a las autoridades regionales para verificar la retirada del lote 'LC22606501'

La AESAN alerta de 'Listeria monocytogenes' en un lote de salmón ahumado con pistacho marca Deluxe procedente de Italia

La AESAN alerta de 'Listeria monocytogenes' en un lote de salmón ahumado con pistacho marca Deluxe procedente de Italia / AESAN

Europa Press

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Madrid
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de salmón ahumado noruego con pistacho marca 'Deluxe' procedente de Italia, de lo que ha sido informada por las autoridades de este país a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF, por sus siglas en inglés).

Según ha indicado este organismo, la notificación de alerta se refiere, en concreto, al lote 'LC22606501' que, con fecha de caducidad de 18 de abril de este año, se vende envasado en un blíster de plástico de 100 gramos y en conservación refigerada. La distribución inicial ha sido en las Islas Canarias, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Ante ello, la AESAN ha indicado que esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes regionales a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Además, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber ingerido alguno de estos y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se aconseja acudir a un centro de salud, mientras que, en el caso de embarazadas, se aboga por consultar las recomendaciones de consumo durante la gestación realizadas por la AESAN, relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las embarazadas, así como una relación de los alimentos que se deben evitar por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'.

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Además, desde la AESAN se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos. Por su parte, la empresa 'Compagnia del mare' ha pedido disculpas a todos los clientes afectados por los inconvenientes causados. Las unidades afectadas se han comercializado exclusivamente en las tiendas Lidl de las Islas Canarias y ya han sido retiradas de la venta, ha explicado.

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