Alimentos de temporada: Los boquerones llegan en abril para reinar en la hora del aperitivo

Aunque los temporales del invierno han sido un fastidio este año para los pescadores de las costas catalanas, el boquerón (y el pescado azul, en general) llegan con el arranque de la primavera en sus mejores versiones. "Quizás no tengamos todo el que querríamos, por el mal tiempo, que ha dejado a las barcas muchos días en tierra, pero la calidad es muy buena", asegura Àngel Máñez, presidente del gremio de pescaderos en el mercado mayorista de Mercabarna. Además del que se captura en el litoral de Catalunya, también está llegando del Cantábrico estos días un excelente boquerón o bocarte, que es como se conoce allí a esta especie de pescado, indica Máñez.

"La principal diferencia entre el del norte y el de aquí -detalla el mayorista- es el tamaño, de manera que, en el caso del primero, en cada kilo suelen caber entre 35 y 60 piezas por kilo, mientras que el del Mediterráneo, más menudo, da para entre 60 y 80 unidades el kilo", cuenta. Este año los precios, prosigue Máñez, están siendo algo más moderados, "porque a los pescadores les han aumentado la cuota y van a poder capturar hasta 1.800 toneladas, algo que se notará, seguro, en los mercados".

Ricos en ácidos grasos omega-3, proteínas de alto valor biológico y minerales como selenio, fósforo y hierro, los boquerones destacan por su aporte de vitaminas D, A y grupo B (B12, B3), además de que son muy efectivos para reducir el colesterol, fortalecer huesos y mejorar la salud cardiovascular, aseguran los nutricionistas.

Los de tamaño más pequeño son ideales para cocinarlos fritos, "como si fueran pescaíto", indica el presidente de los mayoristas de pescado de Mercabarna, mientras que los más grandes son más adecuados para, por ejemplo, prepararlos en vinagre o en salmuera y guardarlos en botes en conserva. De esta manera se obtienen, según el procedimiento que se utilice, los tradicionales boquerones de carne blanca (los que se marinan en vinagre) o las anchoas (conservadas en sal), que se diferencian no solo por su color, sino sobre todo por la intensidad de su sabor.

"En los últimos tiempos, con el auge que está tomando salir a tomar el aperitivo, el boquerón, tanto en vinagre como en la modalidad de anchoa, se ha puesto también de moda y eso ha hecho que en la actualidad sea una variedad con una muy buena salida comercial", asegura Máñez.