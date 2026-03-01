El café "de primer minuto" es la trampa: el gesto que hace (casi) todo el mundo y que puede salirte caro

Para mucha gente, abrir los ojos e ir directo a la cafetera es una rutina sagrada. Pero este hábito tiene una explicación fisiológica que a menudo se pasa por alto: cuando te despiertas, tu cuerpo activa lo que se conoce como cortisol awakening response (CAR), un aumento natural de cortisol que ayuda a ponerte en marcha. Y este pico suele llegar entre 30 y 60 minutos después de despertarte.

Por qué el café "justo al levantarse" puede ser mala idea

Cuando el cortisol ya está subiendo, el café no siempre "hace más efecto", porque estás añadiendo estimulación sobre un sistema que ya está activado. Además, hay evidencia de que la cafeína puede aumentar el cortisol en determinados contextos, especialmente en personas no habituadas o según la situación (estrés, descanso, etc.).

En la práctica, esto se traduce en lo que mucha gente describe como:

nervios o “aceleración” demasiado pronto,

sensación de dependencia (necesitar más al cabo de un rato),

y peor tolerancia si ya vas justo de sueño.

¿Cuál es el mejor momento para la primera taza?

La recomendación que más se repite (y que sigue circulando en 2026) es esperar entre 60 y 90 minutos después de levantarte - o, al menos, dejar pasar un rato - para que el pico natural de cortisol ya haya bajado un poco y la cafeína tenga más sentido.

Otro detalle práctico: si tomas más de un café al día, tiene sentido espaciarlos, para que el cuerpo no entre en una montaña rusa de estímulo.

¿"Peligroso para la salud"? Depende de tu cuerpo… pero hay límites claros

El café no es veneno: en adultos sanos, la mayoría de los organismos de referencia sitúan una ingesta moderada como segura hasta 400 mg de cafeína al día (aproximadamente, según la bebida y el tamaño).

Ahora bien, si tienes ansiedad, hipertensión, problemas de sueño, arritmias, estás embarazada o notas síntomas (palpitaciones, temblores, malestar), el “momento” y la “cantidad” pueden importar mucho más.

En resumen

Si quieres hacer el gesto más inteligente (y que el café realmente te rinda):

no lo tomes justo al levantarte,

al levantarte, espera un poco (idealmente alrededor de 1 hora ),

), y mantén el consumo en un rango razonable.

El café no falla: lo que falla a menudo es la hora.