Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoSorteo ChampionsOposicionesNetflixBarcelonaPremios Goya 2026Baronesa ThyssenBridgertonEncuesta Castilla y LeónTina
instagramlinkedin

Producto en venta

Colas en Ikea para comprar la caja de galletas inspirada en las de la casa de la abuela, pero con un toque moderno

La lata, disponible en dos colores, cuesta menos de diez euros

No es Zara Home, es Primark: el sillón con almacenaje por 30 euros para que un salón pequeño parezca de revista

Lata de galletas danesas.

Lata de galletas danesas. / Freepik

Valeria Montero

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La lata de galletas danesas en casa de las abuelas es un clásico. Son muy socorridas por si llegan visitas y la caja sirve para guardar cosas una vez se terminen. Si piensas en una caja de lata seguro te viene a la mente alguna imagen de tu infancia y una de estas cajas llenas de hilos o fotografías.

Ikea es especialista en rescatar esos objetos que han estado toda la vida en las casas y darles un toque moderno y funcional. Aunque la multinacional sueca también vende comestibles, sus cajas de galletas vienen sin galletas.

Venden un pack de dos latas con tapa en amarillo y azul pállido por 9.99 euros"Dale un toque divertido y estiloso al almacenamiento", recomiendan desde Ikea. Las latas con tapa BETTHAJ vienen en varias versiones para guardar de todo, desde café hasta galletas. Las venden en varios tamaños y formatos pero todas en estos tonos pastel que recuerdan al estilo "aesthetic" (bonito y estético) que tanto se lleva en redes sociales.

Las latas de Ikea.

Las latas de Ikea. / Ikea

Cada lata (2.5 L) tiene el tamaño ideal para guardar galletas y otros alimentos horneados, pero también es perfecta para guardar dulces y otros ingredientes secos. Están hechas de acero estañado, que bloquea eficazmente la luz y ayuda a preservar el sabor y el aroma de los alimentos secos. Este material es ligero pero duradero que soporta los golpes y el desgaste del día a día.

La segunda vida de las latas de galletas

El encanto de estas cajas de galletas, además de su estética, es su segunda vida. Las cajas de galletas danesas originales, con su resistencia y decorados cargados, han formado parte de nuestra vida. Tras pasar por la cocina para acompañar el café, han pasado a ser el costurero de muchas madres y abuelas. Un lugar donde almacenar fotografías, cartas y papeles que no quieres perder.

Noticias relacionadas

Ikea ha sabido apelar a la nostalgia con esta colección inspirada en la familia, pero con una gran funcionalidad. Sirven para recordar, almacenar y decorar. Un tres en uno que está provocando que muchas personas se acerquen a Ikea a hacerse con estos recipientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  3. El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
  4. Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
  5. Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
  6. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
  7. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  8. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua

Bélgica protege el puerto de Amberes con un escudo aéreo antimisiles y drones ante tensiones con Rusia

Bélgica protege el puerto de Amberes con un escudo aéreo antimisiles y drones ante tensiones con Rusia

Las tortugas gigantes de Galápagos regresan a su hogar, 150 años después

Las tortugas gigantes de Galápagos regresan a su hogar, 150 años después

Este es el coste de tener una mascota en casa: hasta 1.000 euros anuales

Este es el coste de tener una mascota en casa: hasta 1.000 euros anuales

Los libreros de Tipos Infames, en el pódcast del suplemento ABRIL: "El mercado está disparado y es muy complicado poner unos límites razonables"

Los libreros de Tipos Infames, en el pódcast del suplemento ABRIL: "El mercado está disparado y es muy complicado poner unos límites razonables"

El Corte Inglés Home presenta su nueva colección Primavera-Verano 2026

El Corte Inglés Home presenta su nueva colección Primavera-Verano 2026

Montero seguirá trabajando para llegar a un acuerdo sobre la gestión del IRPF con ERC

Montero seguirá trabajando para llegar a un acuerdo sobre la gestión del IRPF con ERC

Directo | Afganistán responde a los ataques nocturnos de Pakistán

Directo | Afganistán responde a los ataques nocturnos de Pakistán

Alerta: esta crema para el dolor de articulaciones puede estar contaminada por microorganismos y provocar infecciones

Alerta: esta crema para el dolor de articulaciones puede estar contaminada por microorganismos y provocar infecciones