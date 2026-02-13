Coste de la vida
Los precios descienden cinco décimas en enero en Catalunya, hasta el 2%
En plena crisis de Rodalies, los precios del transporte se abarataron un 0,6%, pero los alimentos subieron un 3%, por encima de la media española
La inflación se modera seis décimas en enero, hasta el 2,3%, gracias a la electricidad y los carburantes
Los precios en Catalunya confirmaron el mes pasado su buen comportamiento y se redujeron en cinco décimas respecto a diciembre, lo que situó el Índice de Precios al Consumo (IPC) en un 2% en enero, según ha hecho público este viernes Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 2,3%, seis décimas menos que en el mes anterior (2,9%), mientras que la tasa anual de la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%.
La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, solo mejorada por La Rioja, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha, donde los precios subieron un 1,9%. La mayor inflación en todo el país, por encima incluso de la media estatal, se registró en la Comunidad de Madrid, donde sus ciudadanos soportaron el mes pasado una subida del 3% de los precios.
Volviendo a Catalunya, la buena noticia fue que, en plena crisis de Rodalies, los precios del transporte se abarataron un 0,6%, debido, no solo a la gratuidad de este servicio después del accidente de Gelida, sino también, como en el conjunto de España, por la moderación de precio de los carburantes y la electricidad. Esta contención también ayudó a que los precios de los suministros relacionados con la vivienda (luz y calefacción, eminentemente) subieran un 1,8%, muy por debajo de, por ejemplo, seguros y servicios financieros (+5,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (+4,5%) y restaurantes y alojamientos (+3,7%).
En el apartado de bebidas y alimentación, la subida fue un punto superior a la tasa media catalana, del 3% en concreto, por encima también de la media española en este segmento, que fue del 2,6%, el cuidado personal se encareció un 3,1%, y los servicios privados de educación subieron sus precios un 3%. La cuesta de enero se notó, asimismo, en la matrícula a los gimnasios, que fueron un 2,3% más caros, los dentistas y las gafas nuevas costaron un 1,5% más y cambiarse el teléfono móvil, un 0,3%. Bajaron, eso sí, el vestido y calzado, en plena campaña de rebajas.
Por provincias, la variación interanual del IPC en enero se situó en el 2,1% en Tarragona, el 2% en Barcelona y Girona y el 1,6% en Lleida. Respecto al mes anterior, los precios descendieron un 0,5% en Lleida, un 0,4% en Barcelona, un 0,3% en Girona y un 0,2% en Tarragona.
