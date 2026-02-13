Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaCubaIRPF alquilerSalvador IllaYolanda DíazCaso EpsteinMadridMás que rivalesBarçaPlantas de interior
instagramlinkedin

Coste de la vida

Los precios descienden cinco décimas en enero en Catalunya, hasta el 2%

En plena crisis de Rodalies, los precios del transporte se abarataron un 0,6%, pero los alimentos subieron un 3%, por encima de la media española

La inflación se modera seis décimas en enero, hasta el 2,3%, gracias a la electricidad y los carburantes

Un tren de Rodalies parado en la estación de Badalona, en una imagen tomada este jueves.

Un tren de Rodalies parado en la estación de Badalona, en una imagen tomada este jueves. / Zowy Voeten / EPC

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los precios en Catalunya confirmaron el mes pasado su buen comportamiento y se redujeron en cinco décimas respecto a diciembre, lo que situó el Índice de Precios al Consumo (IPC) en un 2% en enero, según ha hecho público este viernes Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 2,3%, seis décimas menos que en el mes anterior (2,9%), mientras que la tasa anual de la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, solo mejorada por La Rioja, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha, donde los precios subieron un 1,9%. La mayor inflación en todo el país, por encima incluso de la media estatal, se registró en la Comunidad de Madrid, donde sus ciudadanos soportaron el mes pasado una subida del 3% de los precios.

Volviendo a Catalunya, la buena noticia fue que, en plena crisis de Rodalies, los precios del transporte se abarataron un 0,6%, debido, no solo a la gratuidad de este servicio después del accidente de Gelida, sino también, como en el conjunto de España, por la moderación de precio de los carburantes y la electricidad. Esta contención también ayudó a que los precios de los suministros relacionados con la vivienda (luz y calefacción, eminentemente) subieran un 1,8%, muy por debajo de, por ejemplo, seguros y servicios financieros (+5,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (+4,5%) y restaurantes y alojamientos (+3,7%).

En el apartado de bebidas y alimentación, la subida fue un punto superior a la tasa media catalana, del 3% en concreto, por encima también de la media española en este segmento, que fue del 2,6%, el cuidado personal se encareció un 3,1%, y los servicios privados de educación subieron sus precios un 3%. La cuesta de enero se notó, asimismo, en la matrícula a los gimnasios, que fueron un 2,3% más caros, los dentistas y las gafas nuevas costaron un 1,5% más y cambiarse el teléfono móvil, un 0,3%. Bajaron, eso sí, el vestido y calzado, en plena campaña de rebajas.

Noticias relacionadas y más

Por provincias, la variación interanual del IPC en enero se situó en el 2,1% en Tarragona, el 2% en Barcelona y Girona y el 1,6% en Lleida. Respecto al mes anterior, los precios descendieron un 0,5% en Lleida, un 0,4% en Barcelona, un 0,3% en Girona y un 0,2% en Tarragona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  2. Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
  3. Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
  4. El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
  5. La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya
  6. Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
  7. MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
  8. El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

Los precios descienden cinco décimas en enero en Catalunya, hasta el 2%

Los precios descienden cinco décimas en enero en Catalunya, hasta el 2%

Los finalistas del Benidorm Fest se preparan para la gala del sábado: "Queremos subirnos otra vez al escenario para volver a sentir esa energía"

Los finalistas del Benidorm Fest se preparan para la gala del sábado: "Queremos subirnos otra vez al escenario para volver a sentir esa energía"

Claudia, de 'La isla de las tentaciones 9', será concursante de 'Supervivientes 2026'

Claudia, de 'La isla de las tentaciones 9', será concursante de 'Supervivientes 2026'

Xavi Pascual se desfoga: "Está todo destrozado desde hace tiempo y sobrevivimos como podemos"

Xavi Pascual se desfoga: "Está todo destrozado desde hace tiempo y sobrevivimos como podemos"

Pedraz traslada al juez que investiga los pagos en metálico del PSOE las declaraciones contradictorias de Aldama y Pano sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz

Pedraz traslada al juez que investiga los pagos en metálico del PSOE las declaraciones contradictorias de Aldama y Pano sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz

Govern abre una convocatoria de ayudas de 32,5 millones para impulsar la transferencia de conocimiento de las universidades

Govern abre una convocatoria de ayudas de 32,5 millones para impulsar la transferencia de conocimiento de las universidades

Detenido en Granollers un hombre vinculado a cerca de 40 robos en comercios

Los amantes de los 'calçots' ya tienen app: nuevo mapa para encontrar las mejores 'calçotades'

Los amantes de los 'calçots' ya tienen app: nuevo mapa para encontrar las mejores 'calçotades'