Unos 27 euros por persona: este es el precio medio que los españoles pagaron por comer de restaurante en 2025

Como ha pasado con las visitas al supermercado, con tíquets de la compra cada vez más reducidos en importe y en número de artículos, también los bares, los restaurantes y las cafeterías están percibiendo un cambio de hábitos por parte de los españoles, y de los turistas: la gente sigue saliendo, pero el gasto que realiza cada vez que sale a comer fuera es más ajustado. Así, mientras la ocupación media de los establecimientos de restauración se mantuvo el año pasado prácticamente idéntica a la de 2024, con un ligero descenso del 0,3% en el número de mesas ocupadas, los consumidores optaron por fórmulas más económicas, lo que benefició, sobre todo, a los restaurantes de comida rápida y a los bufets libres donde se sirve sushi a un precio cerrado.

Así lo recoge el informe 'Resultados de la Restauración en 2025', elaborado por la consultora Delectatech, una compañía especializada en el análisis del sector de la hostelería, la restauración y el cátering (horeca) mediante el uso de la inteligencia artificial aplicada a los datos obtenidos de 250.000 establecimientos. Su director general y fundador, Xavier Mallol, ha explicado, en la presentación del análisis que "el sector cerró 2025 mostrando una mayor estabilidad estructural y capacidad de adaptación, aunque en un entorno marcado por el aumento sostenido de los costes, la contención del gasto de los hogares y una creciente presión sobre los márgenes".

Eso se tradujo, ha añadido Mallol, en un incremento medio del tíquet final, que creció un 2,5% hasta superar los 27 euros por persona de promedio. "Es, pese a todo, un incremento inferior al de la inflación del sector, que se situó en el 4,6%", ha subrayado. En paralelo, la satisfacción del consumidor descendió un 1,1%, lo que, en opinión de este consultor, reflejó "una mayor sensibilidad al precio y una exigencia creciente de valor en la experiencia".

Por autonomías, La Rioja, Aragón y Murcia fueron las comunidades que aplicaron mayores subidas de tarifas el año pasado (de un 4,1% en la primera, de un 3,8% en la segunda y de un 3,6% en la tercera), mientras que los establecimientos de Canarias, Extremadura y Catalunya, si bien también aumentaron precios, lo hicieron de manera más ajustada, con subidas de un 1,6%, un 1,8% y un 1,9%, respectivamente. En cuanto a las ocupaciones, las que mejores tasas registraron fueron Extremadura, castilla-La Mancha y Murcia frente a las caídas que sufrieron en este sentido Baleares, Catalunya y el País Vasco, la primera de ellas por el acusado descenso de clientes que tuvo en los meses de verano.

La oleada de locales efímeros se ralentiza

Uno de los indicadores más relevantes del informe es la desaceleración del ritmo de cierres de establecimientos de restauración, algunos de los cuales llegaron a ser, años atrás, realmente efímeros. En 2025, cada día bajaron la persiana para no volver a subirla una media de 31,1 locales, frente a los 37,5 que lo habían hecho en 2024, "muestra de una mayor sostenibilidad del tejido empresarial", ha indicado Mallol, quien ha destacado que la "mejora es especialmente visible en bares y cafeterías de tíquet bajo, que reducen su tasa de cierres, mantienen la ocupación y consiguen incrementar la factura media". Por el contrario, los restaurantes con precios más elevados fueron los que experimentaron mayores cierres y caídas de ocupación, aunque lograron contener mejor la satisfacción del consumidor.

ESTABLECIMIENTOS QUE CERRARON EN 2025

A nivel territorial, el norte de España, Baleares y Canarias volvieron a destacar como las zonas con mejor comportamiento global. En contraste, las regiones con mayor densidad de oferta y presión competitiva, como Madrid, Catalunya o la Comunidad Valenciana, fueron las que siguieron concentrando la mayor tasa de cierres.

Como ya venía ocurriendo en los últimos años, los locales con ofertas gastronómicas más asequibles son los que mostraron un mejor rendimiento en 2025. El 'fast food' y el formato 'coffee & bakery' lideraron el crecimiento, lo que viene a ratificar la afirmación de que el consumidor busca controlar el gasto sin renunciar a salir. El consumo de sushi a precio cerrado creció un 16,2%, la pizza y la pasta lo hicieron un 6,2% y el 'fast food' aumentó un 2,3%, "consolidándose como opciones habituales para el consumo fuera del hogar", ha señalado el CEO de Delectatech.

En bebidas, el café continúa ganando protagonismo (y crece otro 10,1%), impulsado por el formato ya mencionado del 'coffee & bakery', mientras que el consumo de alcohol sigue registrando descensos, tanto en vino (-7,3%) como en cerveza (-14,3%). "La excepción son los espirituosos, que mantienen su relevancia gracias a momentos de consumo específicos como el tardeo, asociados a la coctelería", ha apuntado Mallol.