Navidad crujiente
Esta es la receta del chef José Andrés para hacer turrón de Suchard casero: "En menos de 15 minutos"
El asturiano confiesa que no hay Navidad en su casa de Estados Unidos sin este postre típico navideño
¿Cuántos kilos engordaré esta Navidad? La balanza se dispara entre los catalanes
Horarios especiales de Navidad 2025 en los mercados de Barcelona: ¿Cuándo cierran?
Valeria Montero
El chef José Andrés no puede pasar la Navidad sin turrón, aunque esté lejos de España. En concreto, es un adicto al turrón de chocolate, "un capricho para una Navidad muy española". Todos los años por estas fechas espera "con ilusión" la llegada de esta tableta famosa bajo la marcha Suchard, tal como explica a los lectores de su newsletter.
El turrón de chocolate es el favorito de Carlota, una de las hijas del chef mierense. "Siempre nos enviaban Suchard de nuestra familia en España, o después de un viaje en vacaciones traíamos un montón. Contábamos un número determinado de barras para cada persona y escribíamos nuestros nombres para asegurarnos de que nadie tocara el Suchard de nadie. Pero mis hermanas y yo no podíamos evitarlo... después de terminar —eran unas 6 por persona—, íbamos a coger algo de la reserva de nuestros padres y nos lo comíamos todo. Me metí en problemas un par de veces, pero no te puedes resistir al Suchard, es simplemente delicioso", cuenta.
La receta del Suchard de José Andrés
La propuesta del chef para quienes no pueden consumir fuera de España este dulce es prepararlo en casa. "Se prepara en menos de 15 minutos y va a la nevera durante una o dos horas", asegura.
Los ingredientes:
- 7 onzas (200 gramos) de chocolate con leche (30-40% cacao)
- 5 onzas (150 gramos) de chocolate negro (60-70% cacao)
- 4 cucharadas (50 gramos) de mantequilla sin sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1½ tazas (60 gramos) de Rice Krispies glaseados (o simples, use 45 gramos en su lugar)
- ¼ de cucharadita (2 gramos) de sal Maldon
Para empezar, hay que fundir el chocolate. En un recipiente apto para microondas, combina los chocolates y derrítelos muy lentamente, removiendo con una espátula de goma cada 20 segundos. "Añade la mantequilla y la vainilla y mezcla bien. Si el chocolate empieza a endurecerse, puedes calentarlo de nuevo en el microondas de 10 a 15 segundos más para que se desprenda y la mantequilla se derrita", recomienda el chef.
Cuando el cholocate comienza a enfriarse hay que meter los Krispies glaseados y la sal. Esta mezcla hay que pasarla a un molde con forma de tableta "golpeando cuidadosamente el molde o molde sobre la mesada para eliminar las burbujas de aire".
El último paso es meter la mezcla en la nevera y dejarlo entre uno o dos horas o toda la noche. "Una vez endurecido, puedes guardarlo envuelto en plástico a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco", asegura el chef asturiano.
- Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
- Una empresa contrata a un detective para pillar a una empleada de baja… y acaba condenada: despido nulo y 7.501 euros de indemnización
- The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa
- Desaparecida una familia española al naufragar un barco en Indonesia: Última hora en directo
- Un reportero de TV3 sufre una conexión en directo accidentada en el 'Telenotícies' por el temporal
- Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia
- Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña