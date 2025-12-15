Esto es lo que te gastarás esta Navidad: el revelador informe de la OCU

La llegada del mes de diciembre trae consigo el espíritu festivo, las reuniones familiares y, de manera inevitable, una presión significativa sobre la economía doméstica. Bajo un contexto económico marcado por una inflación que ronda el 3%, las familias se enfrentan a unas fiestas particularmente exigentes para sus finanzas. Según los datos más recientes, los consumidores españoles afrontarán un desembolso considerablemente superior al de años anteriores, impulsado por el encarecimiento generalizado de la vida y el deseo de recuperar plenamente la actividad social.

Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho públicos los resultados de una encuesta realizada a 2.000 ciudadanos, la cual arroja cifras contundentes sobre el coste de estas celebraciones. Las estimaciones indican que el gasto medio se disparará hasta los 796 euros por persona. Este dato representa un incremento del 16,5% en comparación con la temporada anterior, cuando la inversión promedio se situó en 683 euros. Tal aumento refleja la intención de la ciudadanía de disfrutar más intensamente de las festividades, priorizando los encuentros y el ocio.

El reparto del presupuesto: los regalos lideran el gasto

Analizando detalladamente las partidas presupuestarias, se observa que la mayor parte del dinero se destinará a obsequiar a los seres queridos. El informe destaca que los regalos supondrán una media de 370 euros por individuo. Resulta interesante notar la preferencia por mantener las tradiciones locales, pues el presupuesto para la noche de Reyes (192 euros) supera ligeramente al destinado a los presentes de Nochebuena (178 euros), evidenciando que sus Majestades de Oriente siguen teniendo un peso fundamental en los hogares españoles.

Tras los obsequios, la alimentación y el ocio ocupan un lugar preponderante. Las cenas navideñas y comidas con el entorno cercano implicarán un gasto medio de 132 euros, cifra a la que se suman otros 73 euros reservados para celebraciones específicas en fechas clave como Nochevieja o Reyes. Asimismo, el turismo nacional e internacional recupera fuerza, con una partida de 117 euros destinada a viajes y escapadas. Por otro lado, la ilusión por la suerte mantiene su vigencia, asignándose 73 euros a la compra de lotería, mientras que la decoración del hogar cerrará la lista de gastos con unos 31 euros de media.

Estrategias de compra y el riesgo del endeudamiento

Ante este escenario de precios al alza, la gestión prudente del dinero se vuelve esencial. Los expertos en economía doméstica insisten en la importancia de planificar con antelación para evitar desequilibrios financieros. Elaborar presupuestos cerrados y comparar precios son prácticas recomendadas para esquivar las compras impulsivas. Sin embargo, existe una tendencia preocupante hacia el uso del crédito. Datos del Banco de España alertan sobre el crecimiento de la financiación a los hogares, que ha alcanzado los 113.000 millones de euros, marcando niveles de crédito al consumo no vistos desde antes de la crisis sanitaria.

Evitar el endeudamiento excesivo constituye el principal consejo de la OCU, dado que financiar los gastos navideños puede comprometer la salud económica familiar durante los meses siguientes. A pesar de las advertencias, el 52% de los encuestados asume que gastará más de lo previsto inicialmente. Para mitigar este impacto, un 29% de los consumidores tiene la intención de posponer parte de sus adquisiciones al mes de enero, buscando aprovechar las rebajas y descuentos posteriores a las fiestas.

Hábitos sociales y canales de consumo

La forma en que adquirimos los productos también ha evolucionado. Internet se consolida como el canal favorito para el 37% de los usuarios, superando a quienes optan exclusivamente por la tienda física (29%), mientras que el resto combina ambas modalidades. Este cambio hacia lo digital busca, en gran medida, evitar las aglomeraciones y el estrés, un factor que afecta al 40% de los compradores durante la búsqueda de los regalos obligados.

Finalmente, el componente social sigue siendo el motor de estas fechas. Quedar con amigos y familiares no convivientes será la actividad estrella para el 84% de los participantes en la encuesta. Además, la agenda cultural y de ocio se llenará con visitas a los mercadillos navideños (70%), la asistencia a la Cabalgata de Reyes (61%) y recorridos para disfrutar del encendido de las luces (55%), demostrando que, más allá del gasto, la Navidad sigue siendo sinónimo de encuentro y celebración compartida.