Este es el pueblo de Catalunya que acapara todos los premios a los mejores aceites

En el paisaje suavemente ondulado de Les Garrigues, entre colinas y amplias extensiones de secano, el pequeño municipio de L'Albagés cultiva los mejores aceites de oliva extra virgen de este año 2025 en Catalunya, según ha dictaminado el paladar de los mejores expertos en este producto. Los elegidos han sido tres producciones de la empresa Pons Tradició, que comercializa sus productos con la marca Janiroc (en concreto los aceites elaborados con aceituna lecciana, con arbequina y con olivas koroneiki) y dos de Cuadrat Valley (el Elixir Despinyolada Bio y el Elixir Bio). Se da la circunstancia de que ambas compañías tienen su sede en esa localidad, de poco más de 300 habitantes, situada ya muy cerca del límite con la provincia de Tarragona y que vive gracias a los cultivos de olivares, almendros y campos de cereal.

En total, en la segunda edición de los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra de Catalunya, ha distinguido a un total de 72 elaboraciones. Destaca, entre ellas, la categoría de mejores aceites de pequeños productores, que ha galardonado a los aceites Salar d’Arbúcies, del Molí Salar de Arbúcies; el Coll de l’Alba Morruda, de Xavier Guilera Ximenis, que tiene sus instalaciones en El Perelló; Arbor Sacris, de la compañía Miliunverd de Reus; Oli de Marges-Masia Can Calopa, de la cooperativa L’Olivera, en Vallbona de les Monges; e Identitat Olive Oil Empeltre, de Identitat Olive Oil de Horta de Sant Joan.

Los premios se han entregado en una gala celebrada el sábado por la noche en Les Borges Blanques, donde se ha reunido una amplia representación del sector oleícola y de las instituciones comarcales. Se han premiado aceites de siete categorías: los frutados de grandes productores, los frutados de pequeños productores, los de producción ecológica, los monovarietales, los proyectos de recuperación de variedades autóctonas, los de mejor maridaje, los de mejor combinación culinaria y versatilidad gastronómica, y, finalmente, al mejor envase.

Papel impulsor

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que inauguró la gala, ha detacado el papel impulsor que tiene el aceite de oliva virgen extra "uno de los grandes tesoros gastronómicos del país y un alimento esencial en nuestra manera de entender la cocina y la salud". "Estos premios reconocen el trabajo bien hecho y refuerzan el compromiso del Govern con un sector estratégico que combina tradición, sostenibilidad y futuro", ha destacado Ordeig en su intervención.

El jurado ha estado integrado por miembros del Panell de Cata Oficial d'Olis d'Oliva Verge de Catalunya, catadores internacionales de Italia, Grecia y Andalucía, y representantes de la dirección general de Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat, del Barcelona Centre de Disseny, del Clúster del Packaging, de la Fundación Alícia y del sector de la restauración.

Esta segunda edición coincide, además, con los actos de Catalunya como Regió Mundial de la Gastronomia y contribuye a impulsar la promoción, la comercialización y el consumo de los aceites de oliva virgen extra catalanes en el mercado alimentario y la restauración.