Las uvas dan un respiro esta Nochevieja y se convierten en casi el único alimento fresco que no se encarece esta Navidad

Las asociaciones de distribuidores de Mercabarna prevén despachar esta Navidad unas 100.000 toneladas de productos frescos, un volumen similar al del año pasado y que incluye pescado y marisco, frutas y hortalizas y todo el abanico de carnes, desde el pollo y la pularda hasta el ternasco y las piezas más nobles de la ternera. Los precios, según han anunciado los comerciantes en su ya tradicional presentación de las previsiones de consumo para estas fiestas, serán más elevados, "entre un 5% y un 8% más en el caso de frutas y verduras, por ejemplo", ha indicado el vicepresidente del gremio, Lorenzo Carrasco. Hay una salvedad, ha indicado Carrasco, "la de las uvas, que bajan de precio en relación al año pasado, cuando ya tuvo un importe muy razonable", ha agregado el mayorista. Así, el kilo de uva blanca está ahora a 8,25 euros, "siempre a granel, en lugar de comprarla envasada en plástico".

Preocupados hasta casi el último minuto por la campaña pesquera, la cesta de la compra navideña se verá compensada por unos precios más estables en pescados, gracias al importante peso específico que tienen los congelados (que representa el 30% del total comercializado) y al hecho de que cada año sea más importante la presencia de producto de piscifactoría. "Afortunadamente, la prórroga de 13 días que concedió a principios de mes el ministerio a la flota del Mediterráneo, nos ha permitido garantizar que esta Navidad llegue pescado freso de playa a las mesas", ha subrayado Llum Ortega, experta en este ámbito. El pescado "ha subido un 6% de precio a lo largo del año", ha indicado Àngel Máñez, presidente de los mayoristas de pescadería. "Con todo, la previsión es que las ventas este diciembre crezcan ligeramente respecto a 2024, entre un 1% y un 2% en el caso del pescado y entre un 5% y un 7% en el del marisco", ha precisado Máñez.

Tras las importantes subidas de años pasados, "las carnes esta vez se van a mantener a precios estables", ha asegurado Martí Colomer, portavoz del sector en Mercabarna. Y justamente, ha destacado este experto, "una de las dinámicas que se han detectado en los últimos tiempos ha sido la anticipación de las compras por parte de los clientes, tanto los domésticos como los de la restauración". Así, ya en octubre, los carniceros empezaron a despachar piezas de carne de ternera, de cordero o de cabrito de cara a las comidas de estas fiestas.