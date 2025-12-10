Roberto Cavero, experto en energía, advierte sobre la factura de la luz en 2026: "El incremento nos va a afectar a todos"

El hecho de asumir los gastos de suministros se ha vuelto un trabajo de riesgo para algunos. Muchas personas se quejan de la incertidumbre que supone el incremento de precios de la luz cada mes. Aun así, según las últimas previsiones del Gobierno, se espera una bajada en el precio de la factura de la luz, en concreto, de cara al año 2026.

Sin embargo, ya hay expertos que descartan esta posibilidad, anunciando todo lo contrario: un encarecimiento mensual del coste en los suministros eléctricos. Uno de estos escépticos sería Roberto Cavero, experto energético, que no predice resultados tan alentadores para la economía energética de los españoles.

El incremento de los costes fijos

El experto, quien acudió al programa 'La Linterna' de COPE, habría señalado las causas y efectos de este aumento de la factura de la luz. En palabras de Cavero, el problema no radica en el importe de los kilovatios hora, sino más bien en los costes fijos.

Entre estos costes se incluyen peajes de transporte y distribución, así como los cargos del sistema, con aumentos previstos del 4,1% y más de un 10%, respectivamente. Sumado al incremento del IVA al 21%, el experto nos confirma que el gasto añadido sería de aproximadamente 18,50 euros más al mes para el año 2026.

El problema de las energías renovables

El experto en energía señala que, frente al optimismo del Gobierno con las energías renovables, estas no solucionarían por completo el problema de la factura energética. En este sentido, nos encontraríamos en una situación cercana al colapso y saturación de los costes.

De este modo afirma que, tras el cierre de las centrales nucleares, España se habría convertido en un país dependiente del gas y las energías renovables. Esta dependencia supondría actualmente una de las causas principales para el encarecimiento de la factura energética.

Industria y pymes, las más afectadas

Cavero cree firmemente que el rango de precios de la luz ascendería hasta los 60-65 euros por megavatio hora, pero no afectaría de forma directa a las facturas de los hogares. Precisamente, esta variación en el precio del megavatio se reflejaría en los productos de pymes e industrias.

El problema es que al aumentar sus gastos energéticos hasta un 10%, estos sectores se verían obligados a vender sus productos a precios superiores. Con todo ello, los consumidores resultarían afectados por este aumento de los costes energéticos, ya sea de forma directa como indirecta, aumentado la presión económica de los hogares.