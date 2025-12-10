Consumo navideño
Así puedes reducir el gasto en los supermercados esta Navidad 2025
La cadena de supermercados Dia ofrece recomendaciones para aprovechar al máximo el presupuesto
Gabriel García, economista, revela los tres trucos definitivos para ahorrar en tu compra del supermercado: "Las estanterías del medio suelen ser bastante más caras"
Estos son los productos de la cesta de la compra que más suben según la OCU
En Navidad, es habitual que muchas familias tengan que hacer un importante desembolso en los supermercados. Las celebraciones de los próximos días, sumado al aumento de productos navideños, incrementan el gasto en la cesta de la compra.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la "cesta navideña" ha subido un 57% en 10 años. En este contexto, es fundamental conocer las estrategias de marketing de los supermercados y poder seleccionar las mejores ofertas.
Por este motivo, la cadena de supermercados Dia ha elaborado un informe titulado 'Tu bolsillo al día: hábitos de consumo y ahorro en Navidad'. Según el estudio, el 38% de las familias gastará entre 100 y 200 euros en los supermercados, mientras que un 33% superará los 200 euros.
Estrategias de compra para ahorrar en Navidad
Durante las fiestas, los productos más vendidos son las carnes frescas (62,9%), los mariscos (57%) y los pescados (48%). Además, también aumenta la compra de dulces, congelados y bebidas.
En este documento, la compañía española ofrece recomendaciones para aprovechar al máximo el presupuesto. En primer lugar, es importante definir el menú navideño con antelación, anotando todos los ingredientes y estableciendo un límite de gasto.
A continuación, los expertos recomiendan comprar con anticipación los productos no perecederos. También destacan la capacidad de ajustar las raciones al número de comensales, evitando los desperdicios.
Además, el 38% de los encuestados por Dia admite adelantar la compra de supermercados más de dos semanas. Por su lado, un 40% amolda el gasto planificando las fechas y según el tipo de alimentos.
Finalmente, el 77% de los participantes reconoce que cocinará en casa. Sin embargo, un 40% de los encuestados señala que añadirá nuevas recetas, ingredientes o sabores para sus platos.
