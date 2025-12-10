Automoción
El especialista en motor, Josep Lluís Merlos (64 años), sobre el mejor momento del año para vender y comprarse un coche: "En esta época del año hay gangas"
El periodista apunta cuándo deshacerse del vehículo, así como por qué se pueden encontrar mejores ofertas en el tramo final del año
La compra de un coche es uno de esos momentos importantes en la vida de las personas ya que implica un desembolso de dinero importante que muchas veces requiere de cierto ahorro previo. Una de las opciones más comunes es la venta del coche actual para afrontar el gasto del nuevo con algo más de liquidez y poder pagar una parte con lo que se saca del otro.
Sin embargo, existen diferentes momentos del año mejores para la venta del vehículo del cual queramos desprendernos. Así lo confirma una eminencia en motor en Catalunya, el periodista Josep Lluís Merlos, conocido por ser la cara y voz de la F1 o MotoGP en TV3 cuando la autonómica contaba con los derechos de emisión de los Grandes Premios.
"Sí que es cierto que existen dos épocas al año marcadamente definidas para hacer transacciones comerciales alrededor del automóvil", empieza su explicación en el programa 'Aquí Catalunya' de la Cadena SER.
Así, recomienda que si se quiere vender un coche se haga "justo cuando termina el año", mientras que para la adquisición del nuevo coche lo ideal es hacerlo "cuando empieza" el año nuevo.
El motivo comenta el periodista, es el cambio de valor automático en el sector automovilístico: "Los coches tienen anualmente una depreciación de un 20%", por lo que la ecuación es sencilla. "Si te compras un coche el 31 de diciembre, el 1 de enero ya tendrá un valor un 20% menor. Mientras que si te lo vendes, es al revés", apunta.
Gangas y oportunidades al final del año
Otra de las características propias de estas fechas son las gangas. Esos vehículos que están muy rebajados y que en otros momentos podrían tener un coste superior: "También es un buen momento para comprar un coche porque los concesionarios deben cumplir con la cantidad de coches que las marcas les piden que vendan cada año", puntualiza el experto.
Por lo tanto, como en tantas cosas en la vida, todo es cuestión de paciencia y saber atacar la oferta que mejor convenga. Sin embargo, está claro que el final del año es uno de los mejores momentos para ponerse manos a la obra, siempre en el supuesto que lo que se busque sea una buena oferta.
En cambio, si la prioridad es que el nuevo coche no pierda valor de forma casi instantánea, lo mejor sigue siendo esperar al nuevo año a que se resetee la depreciación mencionada por Merlos. Finalmente, también indica que hay que tener en cuenta si el comprador se ha beneficiado del Plan Moves, un incentivo para la actualización de los vehículos que se debe declarar en la renta del próximo ejercicio.
