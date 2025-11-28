Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coste de la vida

La bajada de la electricidad sitúa el IPC de noviembre en el 3%, una décima menos que el mes pasado

El Ministerio de Economía advierte, sin embargo, que este noviembre se ha registrado una subida de los alimentos

Las pensiones contributivas subirán 40 euros de media al mes en 2026

Archivo - Una persona enrosca una bombilla, a 8 de septiembre de 2024, en Madrid (España). El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha caido este domingo, 8 de septiembre, un 14,2% con respecto al sábado, hasta situarse en los 67,76 euro

Archivo - Una persona enrosca una bombilla, a 8 de septiembre de 2024, en Madrid (España). El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha caido este domingo, 8 de septiembre, un 14,2% con respecto al sábado, hasta situarse en los 67,76 euro / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La inflación se ha situado este noviembre en el 3%, una décima más baja que la de octubre, un leve descenso, que, según el dato adelantado que ha dado a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), se explica principalmente por la bajada de la electricidad. Esta disminución ha compensado, en buena medida, la subida que han registrado este mes alimentos y bebidas no alcohólicas y devuelve el Índice de Precios al Consumo (IPC) al mismo porcentaje que había registrado en septiembre.

Esto significa que las pensiones contributivas en España subirán un 2,7% a partir del 1 de enero del 2026, ya que el dato adelantado de la inflación de noviembre sirve para calcular la revalorización de la gran mayoría de las prestaciones del sistema público de pensiones.

En cambio, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en noviembre en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre. Hacía casi dos años, desde diciembre de 2024, que el IPC subyacente no alcanzaba una tasa como esta.

Navidad a la vuelta de la esquina

A unas semanas de las fiestas navideñas, la cesta de la compra ha registrado un nuevo repunte, admite el Ministerio de Economía. Uno de los alimentos que ha tirado hacia arriba en los precios ha sido el huevo, que lleva días subiendo de precio en los mercados de origen por el impacto que ha causado la epidemia de la gripe aviar, una enfermedad que ya ha obligado a sacrificar a más de dos millones de aves en toda España. En octubre, el importe de este alimento básico había subido un 5,1%, lo que suponía que un incremento interanual del 22,5%. También se encarece el café, que hace un mes acumulaba ya un aumento interanual del 19,4%.

El dato adelantado de noviembre sigue lejos de las previsiones que a principios de año hicieron los analistas y que pronosticaban una inflación del 2,5% al cierre de 2025. El Banco Central Europeo (BCE) la había fijado en el 2% para España. La CEOE, por ejemplo, había apuntado que "durante los últimos meses de este 2025 se iniciaría una senda descendente [en el IPC] que se alargará a lo largo de los primeros meses de 2026, hasta situar la inflación ligeramente por debajo del 2%".

Noticias relacionadas y más

Para la fundación Funcas, especializada en el análisis de datos macroeconómicos, "las cifras ponen de manifiesto una generalización de las presiones inflacionistas, que parecen realimentarse desde la primavera". Los responsables de la entidad reconocen que "los resultados han superado las previsiones en todos los grandes componentes excepto en los productos energéticos, algo que no es habitual, lo que podría evidenciar un cambio de tendencia al alza en la evolución de la inflación".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
  3. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  4. Venezuela revoca las concesiones a Iberia y otras cinco aerolíneas tras suspender sus vuelos por la escalada militar de EEUU
  5. Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
  6. Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
  7. MAPA | Así cambiará el entorno de la Sagrera con la futura estación
  8. Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras

Koldo García se niega a declarar ante el juez, tras pasar su primera noche en prisión

Koldo García se niega a declarar ante el juez, tras pasar su primera noche en prisión

Sánchez asume que en la comisaría de Via Laietana fueron "detenidos y torturados" opositores al franquismo

Sánchez asume que en la comisaría de Via Laietana fueron "detenidos y torturados" opositores al franquismo

El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany llega al juzgado de Sabadell

El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany llega al juzgado de Sabadell

Santi Laiglesia, principal sospechoso del asesinato de Helena Jubany, a su llegada a los juzgados de Sabadell

Los Mossos denuncian cada día más de dos taxis piratas en el aeropuerto de Barcelona

Los Mossos denuncian cada día más de dos taxis piratas en el aeropuerto de Barcelona

Donald Trump llama "estúpida" a otra periodista que le preguntó por qué culpaba a Biden del ataque a dos militares de la Guardia Nacional

Donald Trump llama "estúpida" a otra periodista que le preguntó por qué culpaba a Biden del ataque a dos militares de la Guardia Nacional

Trump avisa de que "empezará a detener" a narcotraficantes de Venezuela con acciones "por tierra"

Estos son los alcaldes que más cobran en Catalunya

Estos son los alcaldes que más cobran en Catalunya