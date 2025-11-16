La luz costará cero euros este domingo al mediodía, pese a subir un 8% su precio

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este domingo un 8,52%, al situarse en los 34,14 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 31,46 euros de este sábado. Con ello, son ya dos días seguidos de alzas, si bien encadena 18 jornadas consecutivas por debajo de los 100 euros por MWh.

Según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), el coste en el mercado regulado oscilará entre los 100 euros el MWh que se registrará entre las 22.00 y las 23.00 horas y los cero euros que podrán encontrar los consumidores como alivio para su bolsillo entre las 13.00 y las 14.00 horas. El coste será de apenas unos céntimos en las horas anteriores y posteriores (entre las 12.00 y las 16.00 horas).

No obstante, cabe precisar que esto no significa que en ese período de tiempo la electricidad sea gratuita, ya que el recibo está formado por otros gastos como los impuestos.

Los 34,14 euros por MWh suponen una bajada del 41,04% con respecto a los 57,90 euros del domingo de la semana pasada y un descenso del 68,93% sobre los 109,88 euros de hace un mes, el 16 de octubre. Además, en comparativa interanual, este domingo se produce un abaratamiento del 69,56%, ya que el 16 de noviembre del año pasado el precio fue de 112,16 euros por MWh.