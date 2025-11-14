Coste de la vida
La inflación se mantiene en el 2,6% en octubre en Catalunya, cinco décimas inferior a la media española
La inflación repunta en octubre al 3,1% y alcanza la tasa más alta de los últimos 16 meses
La inflación se mantuvo en el 2,6% interanual en octubre en Catalunya, la misma tasa registrada en septiembre, y ya se sitúa cinco décimas por debajo de la media española (3,1%), según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El encarecimiento de la electricidad explica en gran parte este aumento, mientras que los alimentos también elevaron su tasa una décima, hasta el 2,4%.
Catalunya se situó como la tercera comunidad con la inflación más baja, solo por detrás de Murcia (2,2%) y Canarias (2,5%). En cambio, Baleares y Madrid fueron las regiones donde más subieron los precios, con un incremento del 3,6% interanual. Desde enero, los precios han aumentado en Catalunya un 1,9%. En comparación con octubre del año pasado, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,3%, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco crecieron un 3,6%. La vivienda fue el grupo que más se encareció, con un repunte del 5,5%.
También destacan los aumentos en hoteles, cafés y restaurantes (3,5%), así como en enseñanza (2,8%). Frente al mes anterior, la subida más notable fue la del vestido y el calzado, cuyos precios se dispararon un 6,6%.
