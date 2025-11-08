La OCU denuncia la mentira del Black Friday: nada de ofertas

A medida que noviembre avanza, la expectación por el Black Friday, que este año culminará el viernes 29 de noviembre, crece exponencialmente. Los escaparates y las páginas web se llenan de promesas de descuentos irresistibles, creando una atmósfera de urgencia consumista. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado, un año más, una contundente advertencia que busca desmantelar lo que considera una mentira generalizada: la mayoría de las ofertas no son tales. Lejos de ser una jornada de ahorro masivo, para muchos comercios se ha convertido en una sofisticada estrategia de marketing basada en la manipulación de precios y el engaño al consumidor. La OCU insiste en que la única defensa real para el comprador es la información y la desconfianza proactiva, recomendando una acción sencilla pero crucial: empezar a monitorizar desde ahora los precios de los productos deseados para no caer en la trampa.

Análisis de precios

Los datos recopilados por la OCU en años anteriores pintan un panorama desolador que contradice frontalmente la publicidad masiva. Su último gran estudio, que analizó más de 15.000 precios en 60 tiendas online de gran relevancia en sectores como la electrónica y los electrodomésticos, arrojó una conclusión alarmante: solo un 30% de los productos analizados realmente bajaron de precio durante la campaña del Black Friday. Lo más sorprendente es que un 43% de los artículos no solo no se abarataron, sino que incrementaron su coste en comparación con su precio mínimo en los meses previos. El 27% restante mantuvo su precio sin alteraciones.

Estos porcentajes demuestran que, para casi la mitad de los productos, comprar en Black Friday resultó ser más caro. Esta realidad choca con la percepción popular, aunque cada vez más consumidores se muestran escépticos. Según una encuesta de la propia OCU, un abrumador 67% de los ciudadanos cree que las tiendas inflan los precios en las semanas previas para que los descuentos parezcan más abultados de lo que son. Estas prácticas comerciales desleales no solo perjudican el bolsillo del consumidor, sino que también minan la confianza en el sector y generan una sensación de fraude generalizado.

Cómo los comercios burlan la normativa

La manipulación de precios no es solo una cuestión de ética comercial, sino también de legalidad. La legislación española, a través del artículo 20.1 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, es inequívoca al respecto: siempre que se anuncie una rebaja, el "precio anterior" que se muestra debe ser el precio más bajo que ese producto ha tenido en los 30 días previos al inicio de la oferta. Sin embargo, la OCU ha detectado que muchos comercios ignoran sistemáticamente esta obligación. En su lugar, calculan los porcentajes de descuento sobre precios de referencia arbitrarios, como el "precio de venta recomendado por el fabricante" (PVP), que en muchos casos nunca ha sido el precio real de venta en esa tienda.

Esta táctica crea descuentos ficticios que inducen a error al consumidor, haciéndole creer que está aprovechando una oportunidad única cuando, en realidad, podría estar pagando lo mismo o incluso más. Ante esta vulneración sistemática de la normativa, la OCU vuelve a instar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que actúe con firmeza. La organización exige que se refuercen los mecanismos de inspección y control y que se impongan sanciones ejemplares a las empresas que incumplan la ley, para disuadir de una vez por todas estas prácticas fraudulentas.

El consumidor inteligente

A pesar de la creciente desconfianza —un 38% de los encuestados cree que los precios son iguales o más altos—, el 71% de los consumidores todavía considera que vale la pena comprar en Black Friday. La clave, según la OCU, reside en transformarse en un consumidor informado y proactivo. La principal herramienta es monitorizar los precios con antelación. Utilizar comparadores de precios online, extensiones para el navegador o incluso una simple hoja de cálculo donde anotar la evolución del coste de un producto puede ser la diferencia entre un ahorro real y una compra impulsiva y engañosa. Es fundamental no dejarse llevar por los cronómetros de "ofertas relámpago" o los mensajes de "últimas unidades", diseñados para anular el juicio crítico. Comparar el mismo producto en diferentes tiendas, verificar los costes de envío y conocer las políticas de devolución son pasos indispensables antes de finalizar cualquier compra. En definitiva, el verdadero poder durante el Black Friday no está en las supuestas ofertas, sino en el conocimiento y la planificación del consumidor.