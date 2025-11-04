Estos son los productos de alimentación, cosmética y electrónica que más se roban en las tiendas en España

Hasta 2.817 millones de euros perdieron el año pasado los comercios españoles por culpa de los hurtos o las desapariciones sin motivo aparente, según un informe presentado este martes por la patronal del gran consumo Aecoc, que destaca que este valor supone un incremento del 52% respecto a las contabilizadas en 2023, cuando las pérdidas por este concepto sumaron 1.856 millones. Representan un 1,1% de lo que facturan estas empresas y suponen un problema que un 65% de las compañías perciben que va a más. Pero, ¿cuáles son los productos que más se llevan los ladrones? ¿Por qué han crecido tanto las sustracciones de botellas de aceite, de auriculares inalámbricos o de productos para mascotas?

El hurto de aceites "ha crecido meteóricamente en los últimos años", constata el estudio de Aecoc, que se ha hecho a partir de encuestas a establecimientos de todos los tamaños. El sector atribuye este aumento al incremento de precio de este producto, que este año se ha consolidado como el producto más hurtado. Domina, por tanto, la categoría de alimentación y bebidas, en la que también destacan las conservas y los ahumados (con especial atención al salmón), los embutidos y los quesos. La quinta posición la ocupan los vinos y licores, que tradicionalmente son los productos más hurtados, pero que este año ha perdido su condición debido al crecimiento de la problemática en los otros artículos.

Botellas de aceite en un estante de un supermercado en Barcelona. / David Zorrakino / Europa Press

En la categoría de cuidado personal y belleza resaltan las colonias y fragancias como el producto preferido de los ladrones. Un escalón por debajo se encuentran las protecciones solares y las cuchillas de afeitar. El maquillaje desciende al cuarto puesto de este particular ránking.

Un bote de perfume, en una imagen de archivo. / Jordi Otix

En el caso de los 'retailers' de productos de tecnología, el 67% de las compañías indica que los auriculares son los productos de electrónica que más les hurtan. El segundo puesto lo ocupan los 'smartphones', seguidos de los ordenadores portátiles, los cargadores y los videojuegos. Irrumpe con fuerza el hurto de 'smartwatches', que se sustraen casi al mismo nivel que la telefonía móvil.

Las bombillas son el producto más sustraídos en las tiendas de bricolaje y menaje del hogar, según el estudio de Aecoc. Les siguen las pilas y baterías y, ya en tercer lugar, las herramientas, tanto manuales como eléctricas. En cuanto a la industria de productos destinados al hogar, los cubiertos y el menaje de mesa (platos, cuencos y vasos) son los productos del hogar más hurtados.

Archivo - Una persona sostiene una bombilla / ENDESA - Archivo

El sector moda es un mercado de gran peso en España, pero también uno de los más codiciados por los ladrones. El análisis impulsado por la patronal revela que el calzado es el género más vulnerable; junto a la ropa interior y la lencería, que son los segundos artículos más hurtados. En la cúpula de los más sustraídos también destacan las camisetas, las camisas y las blusas, junto a los abrigos y chaquetas o los bolsos, que se cuelan entre los 10 productos más vulnerables.

Algunos de los artículos de la exposición "Fragmentos de una historia: 168 años de Loewe" , que recorre en Barcelona la vida de esta firma a través de sus piezas míticas, como los bolsos y las sedas. / EFE (Loewe)

Finalmente, el informe destaca la entrada con fuerza del hurto de productos para mascotas, en especial de accesorios, que ha tenido un auge en el último año debido al crecimiento del número de animales de compañía que hay por hogar en España.