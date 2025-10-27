Empresas
Veritas abre este martes su tienda en el edificio Estel de Barcelona y supera los 90 locales en toda España
La cadena catalana de productos ecológicos cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 122 millones, un 5% que el año anterior
El deslumbrante edificio Estel de Barcelona se inaugura con el 65% de oficinas y locales contratados
Tras la reciente apertura de un establecimiento en Las Rozas (Madrid) el estreno, previsto para este martes, de una tienda en los bajos comerciales del emblemático edificio Estel de Barcelona, la cadena catalana de supermercados ecológicos Veritas habrá superado ya los 90 locales comerciales en toda España, un dato que consolida su estrategia de expansión que se sitúa en un centenar de puntos de venta. Estos dos nuevos supermercados se suman a los que Veritas ha estrenado durante este 2025: tres en Mallorca, uno en Vitoria-Gasteiz y un quinto en la alicantina localidad de L’Alfàs del Pi.
El edificio Estel de Barcelona, una construcción que pertenecía a Telefónica y que se ha hecho conocida en la ciudad tras 14 años inactiva, se ha convertido ahora en un complejo de oficinas de última generación, donde tiene su sede la farmacéutica AstraZeneca. El inmueble se halla en confluencia entre la Avenida de Roma y la calle de Mallorca, en una zona que en los últimos tiempos ha cobrado un fuerte impulso.
Veritas cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 122 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 5% respecto al año anterior. Según datos de las categorías medidas por Nielsen, en Catalunya alcanza una cuota de mercado del 18,65% de venta de productos con certificación ecológica, con un crecimiento de 0,73 puntos porcentuales respecto al año anterior; en España, su cuota de mercado se sitúa en el 8,45%, con un crecimiento de 0,59 puntos.
"Con estas dos aperturas en octubre, reforzamos nuestra hoja de ruta de crecimiento sostenible y orgánico, en línea con nuestro plan de expansión. Nuestro objetivo sigue siendo claro: acercar la alimentación ecológica certificada a cada vez más personas, desde la proximidad y con una propuesta de valor que combina calidad, sostenibilidad y compromiso social", subraya Anselmo Méndez, director general de Veritas, satisfecho de la consolidación de la compañía como cadena líder del mercado ecológico en España.
Una parte de las verduras que se expondrán diariamente en el nuevo establecimiento del edificio Estel serán suministradas directamente a primera hora de la mañana por productores de proximidad del Baix Llobregat. Como servicio complementario al supermercado, además de la panadería de libre servicio, contará también con servicio de compra online, el de 'click&collect' y servicio a domicilio. El horario de atención al público será de 8 a 20 horas, de lunes a sábado, y los clientes dispondrán de una hora de parking gratuito.
La oferta de alimentos en Veritas, que cuenta con certificación ecológica, consta de más de 550 referencias de marca propia, entre ellos, además de las verduras frescas y los productos de cosmética, también con una creciente presencia de platos preparados. En total, Veritas ofrece una variedad de más de 6.000 productos con certificación ecológica.
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- José Elías sobre el gran desafío del mercado laboral español: '¿Cerramos la empresa porque se va a jubilar la mujer?
- Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- ¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados y las encuestas
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”