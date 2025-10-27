Veritas abre este martes su tienda en el edificio Estel de Barcelona y supera los 90 locales en toda España

Tras la reciente apertura de un establecimiento en Las Rozas (Madrid) el estreno, previsto para este martes, de una tienda en los bajos comerciales del emblemático edificio Estel de Barcelona, la cadena catalana de supermercados ecológicos Veritas habrá superado ya los 90 locales comerciales en toda España, un dato que consolida su estrategia de expansión que se sitúa en un centenar de puntos de venta. Estos dos nuevos supermercados se suman a los que Veritas ha estrenado durante este 2025: tres en Mallorca, uno en Vitoria-Gasteiz y un quinto en la alicantina localidad de L’Alfàs del Pi.

El edificio Estel de Barcelona, una construcción que pertenecía a Telefónica y que se ha hecho conocida en la ciudad tras 14 años inactiva, se ha convertido ahora en un complejo de oficinas de última generación, donde tiene su sede la farmacéutica AstraZeneca. El inmueble se halla en confluencia entre la Avenida de Roma y la calle de Mallorca, en una zona que en los últimos tiempos ha cobrado un fuerte impulso.

Exterior del edificio Estel, en la confluencia de la Avenida de Roma y la calle de Mallorca de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Veritas cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 122 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 5% respecto al año anterior. Según datos de las categorías medidas por Nielsen, en Catalunya alcanza una cuota de mercado del 18,65% de venta de productos con certificación ecológica, con un crecimiento de 0,73 puntos porcentuales respecto al año anterior; en España, su cuota de mercado se sitúa en el 8,45%, con un crecimiento de 0,59 puntos.

"Con estas dos aperturas en octubre, reforzamos nuestra hoja de ruta de crecimiento sostenible y orgánico, en línea con nuestro plan de expansión. Nuestro objetivo sigue siendo claro: acercar la alimentación ecológica certificada a cada vez más personas, desde la proximidad y con una propuesta de valor que combina calidad, sostenibilidad y compromiso social", subraya Anselmo Méndez, director general de Veritas, satisfecho de la consolidación de la compañía como cadena líder del mercado ecológico en España.

Exterior del supermercado Veritas que este martes se inaugura en los bajos del edificio Estel de Barcelona. / Veritas

Una parte de las verduras que se expondrán diariamente en el nuevo establecimiento del edificio Estel serán suministradas directamente a primera hora de la mañana por productores de proximidad del Baix Llobregat. Como servicio complementario al supermercado, además de la panadería de libre servicio, contará también con servicio de compra online, el de 'click&collect' y servicio a domicilio. El horario de atención al público será de 8 a 20 horas, de lunes a sábado, y los clientes dispondrán de una hora de parking gratuito.

La oferta de alimentos en Veritas, que cuenta con certificación ecológica, consta de más de 550 referencias de marca propia, entre ellos, además de las verduras frescas y los productos de cosmética, también con una creciente presencia de platos preparados. En total, Veritas ofrece una variedad de más de 6.000 productos con certificación ecológica.