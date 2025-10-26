Alimentos de temporada: el caqui, la fruta de otoño que se come con cuchara

Es verdad que no es la fruta más popular, ni la más consumida, pero el caqui, que empezó a recogerse del árbol en septiembre y alcanza en noviembre uno de los momentos clave de la campaña, es uno de los alimentos con más propiedades antioxidantes, inmunitarias y digestivas, que se pueda encontrar. Eso, además de ser rico en vitaminas (principalmente A y C) y minerales como el potasio, fósforo y magnesio. Y España que es el principal productor mundial de caqui, con el 90% del cultivo concentrado en la Comunitat Valenciana, "lo que hace es exportar la gran mayoría a otros países", explica Pere Prats, gerente y director comercial de Prats Fruits, una empresa mayorista con sede en el mercado central de Mercabarna, que se dedica desde hace tiempo a la distribución de esta fruta otoñal.

"Existen diversas variedades de caquis, o palosantos como también se le llama, pero sin duda el más apreciado, al menos en Catalunya, es el rojo brillante, que se cultiva en Castellón y sobre todo en la provincia de Valencia", prosigue Prats. Y dentro de esta misma variedad, indica el distribuidor, "hay, a su vez, dos tipologías, el caqui blando, que es el de toda la vida, el que se come con cuchara, y el caqui Persimon, más duro y que se consume a mordiscos, como una manzana".

¿Cómo se consigue esta diferencia? "El factor principal lo marca el momento de la cosecha", detalla Prats. Y también el tratamiento que recibe el fruto justo después de ser recolectado. "Tradicionalmente, los caquis se guardaban junto con las manzanas, porque estas desprenden etinol y esta sustancia hacía que el palosanto perdiera astringencia", cuenta este experto. Pero este proceso también hacía que, a la vez, el caqui se reblandeciera a medida que maduraba, "por eso decía que es una fruta que se tenía que consumir con cuchara", apunta.

"Ahora, en cambio, para que pierda esa astringencia se les aplica un sistema de CO2 que patentó la denominación de origen Vall del Xúquer y con el que se logra que el fruto madure sin que su carne pierda la consistencia", detalla. Es el bautizado como caqui Persimon, "con el que se han disparado las exportaciones, ya que al solucionar el problema del etileno, las piezas son mucho más manejables y transportables".

Las previsiones de cosecha de este año han venido marcadas, como ha pasado ya con otras producciones agrarias, por las altas temperaturas, "aunque todo apunta a que los precios se mantendrán estables", cree Prats.