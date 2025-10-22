Un tercio de los españoles van a gastar menos esta Navidad, que se prevé más hogareña

Uno de cada tres españoles, el 29% en concreto, van a estrecharse (aún más) el cinturón estas Navidades. Lo harán reduciendo su gasto en alimentación, en regalos, en decoración doméstica y en ropa y calzado y aplicando tácticas ya conocidas como la de adelantar las compras o rastrear en qué establecimientos les sale más económico hacerlo. Del 71% restante, un 46% intentarán, al menos, no gastar más que el año pasado, según recoge un estudio sobre 'El comportamiento de compra ante la Navidad' elaborado por Aecoc Shopperview y presentado este miércoles en el congreso que la entidad celebra en Valencia.

Rosario Pedrosa, gerente de Estrategia Comercial y Marketing de Aecoc, ha puesto números a cómo lo harán. Por una parte, un 48% de los consumidores participantes en el análisis ha dicho que anticipará las compras, otro 48% incrementará el consumo de marca del distribuidor o marca blanca, mientras que un 44% buscará ofertas en otras tiendas y el 39% adaptará los menús navideños para hacer frente a la subida de precios. Pedrosa ha subrayado, como dato relevante, que hay un 25% de los ciudadanos que sí van a elevar este año el gasto navideño.

Y aunque la marca blanca sigue apareciendo como una forma de ahorro, su peso, ha indicado la analista de Aecoc, no va a ser ya tan determinante esta Navidad como lo fue en anteriores campañas, cuando la inflación castigaba a la cesta de la compra. "En el consumo de marca blanca se está observando un punto de inflexión y la brecha con las marcas de fabricante lleva ya unos meses estrechándose". "El consumidor tiene mayor confianza, quizás tiene un poquito de mayor poder adquisitivo, quizás estará relajando su comportamiento de compra porque hay algunas mejoras en la economía de sus hogares y eso a lo mejor tiende a equilibrar ese mix de marca fabricante y marca distribuidor", ha observado.

Navidad en casa

"Va a ser una Navidad más hogareña", ha afirmado Pedrosa. De hecho, en la misma encuesta un 40% de los españoles "que normalmente se iba de viaje este año se quedará en casa", ha precisado, es un 5% más que el año pasado.

Que esta Navidad va a ser más doméstica, lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que entre las partidas donde se espera que los consumidores gasten más destacan las comidas en casa (28%), ropa y complementos (22%), regalos y juguetes (22%) y perfumería y cosmética (entre el 15% y el 14%). Crecerán también las compras de productos gourmet y premium (27%), las de tecnología y las de productos para mascotas.

Aunque la gente sigue prefiriendo ir a la tienda, para ver, tocar y si es posible probar el producto, el canal 'on line' va ganando peso, con un 41% de consumidores que planea comprar los regalos esta Navidad por internet (son 16 puntos de incremento respecto a 2024). Un 33% utilizará el 'on line' para las compras de alimentación.

Para tratar de mantener el nivel de ventas, las empresas que, pese a todo, son optimistas con esta campaña navideña, prevén aumentar la actividad promocional en un 62%, reflejo de un entorno de consumo racional y competitivo.