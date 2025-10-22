Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El precio del chocolate se ha duplicado desde enero de 2024 y los fabricantes afirman que ya no bajará

El director general de Chocolates Valor recuerda que la industria ha tenido que soportar subidas históricas del cacao, que llegó a multiplicarse por cuatro

Planta de producción de Chocolates Valor en Vilajoyosa (Alicante), en una imagen de archivo.

Planta de producción de Chocolates Valor en Vilajoyosa (Alicante), en una imagen de archivo. / D. Revenga / LV-EMD

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Valencia
Los consumidores españoles están pagando este año el chocolate al doble de lo que les costaba en enero de 2024, "y muy probablemente, este precio se mantendrá ya durante un tiempo", ha afirmado este miércoles Valeriano López, director general de Chocolates Valor, en una comparecencia realizada en el marco del congreso que la asociación del gran consumo Aecoc celebra en Valencia.

"Desde enero de 2024, estamos gestionando el encarecimiento más alto que ha vivido la industria, que ha multiplicado por cuatro el precio de su principal materia prima. El esfuerzo de la compañía, mediante medidas de eficiencia y promociones, ha permitido repercutir al consumidor solo el doble del incremento del precio del cacao, manteniendo los productos lo más asequibles posible", ha explicado. Así, mientras hace unos años esta materia prima se pagaba a 2.500 libras la tonelada, "y después de que hace algo más de un año se llegase a pagar hasta casi las 12.000 libras, ahora el mercado en origen está a unas 5.000 libras", ha detallado el directivo de Valor.

López ha valorado que, pese a la escalada inflacionista que ha sufrido el chocolate, "este se ha mostrado como un producto resiliente y ha mantenido la fidelidad del consumidor". En este periodo, la caída en el consumo ha sido de entre el 6% y el 8%, ha indicado. "El cliente busca promociones y opciones más asequibles, y hemos estado a la altura con acciones que facilitan el acceso al producto", ha destacado.

Empresa consolidada

López también ha destacado la buena implantación de Chocolates Valor en la distribución nacional y portuguesa, tras la adquisición de la compañía lusa Imperial, y aunque se ha mostrado prudencia de cara a la campaña navideña (la época del año de más ventas en este segmento), ha admitido que "hay buen ánimo". "El calor y el contexto económico hacen que el consumidor retrase sus compras, aunque aún es pronto para hacer previsiones”, ha matizado.

Chocolates Valor cerró el pasado ejercicio "con un crecimiento del 17% en facturación, con avances tanto en valor como en volumen", ha detallado. Para este 2025, la compañía con sede en Villajoyosa (Alicante) espera mantener estable el volumen de ventas, "con unos precios estables y unos costes moderados, gracias, en buena medida, a la mejora de las cosechas en los países productores".

