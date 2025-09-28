Alimentos de temporada: La carne de caza llena los pucheros de otoño

Es "ecológica, de proximidad, magra y barata". Todas estas virtudes le encuentra Josep Capdevila, miembro de la Acadèmia Catalana de Gastronomia y uno de los mayores especialistas en aves de Mercabarna, a la carne de caza, que, en Catalunya, se destina eminentemente a la exportación. "Aquí, a diferencia de otras zonas de España, en las que se organizan grandes monterías, tenemos una riqueza cinegética sinigual, desde las aves -perdices, codornices o torcaces- hasta los pequeños mamíferos, como el conejo y la liebre, y por supuesto el jabalí y el corzo", subraya el también gerente de Avinova, un establecimiento de calidad situado junto al mercado de La Boqueria de Barcelona.

¿Cuándo se dejaron de comer liebres de monte, perdices, jabalís o faisanes en Catalunya? "Aunque son unas carnes saludables, sin grasa, porque los animales están musculados, y que debidamente cocinadas no tienen por qué resultar duras", insiste Capdevila, "es cierto que no se encuentran en el supermercado, lo que hace que no sean tan accesibles al gran público", admite. Eso no ha sido impedimento para que los cazadores y las empresas del sector no hayan seguido innovando. "Tenemos productos excelentes, como butifarras de jabalí y otros embutidos deliciosos", señala este experto.

Dignificar la figura del cazador

Otra de las trabas con que ha topado el consumo de este tipo de carnes pasa por la figura del cazador, "para el que no hay apenas relevo generacional". El gastrónomo reivindica su papel dentro de la cadena alimentaria, especialmente en un momento como el actual en el que son varias las especies de fauna salvaje que se han convertido en plaga y causan ya graves daños en la agricultura.

La textura de la carne, prosigue, depende "como en otros tipos de carne, de la edad del animal. Si la pieza de caza es joven, el filete que salga de allí será seguramente tierno, hasta el punto que se podrá hacer por ejemplo a la plancha". Si no es así, indica el especialista, "siempre se pueden preparar en civet, en fricandó, en gulash o en un estofado sencillo, que no precisan de gran complicación, ya que la propia carne aporta el sabor al plato final", sugiere.

La temporada de caza menor comienza el próximo 12 de octubre en Catalunya, donde se alargará hasta el 1 de febrero de 2026. La de caza mayor (que incluye el corzo y el jabalí) empezó ya el pasado 21 de agosto y está previsto que se extienda hasta el 29 de marzo de 2026.