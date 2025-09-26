Consumo
Retiran tortillas de grupo español Palacios en Francia por casos de botulismo
La enfermedad se declara normalmente entre 12 y 72 horas después de haber consumido el alimento
¿Qué es el botulismo? Estos son sus síntomas y tratamiento
Las autoridades sanitarias de Francia han anunciado este viernes la retirada del mercado de varias referencias de tortillas de patata del grupo español Palacios después de que se confirmaran dos casos de botulismo.
Los artículos retirados son tortillas de patata, con y sin cebolla, de 500 gramos, comercializadas por los supermercados Intermarché, Netto y Carrefour. La medida no atañe a las otras referencias de tortillas del grupo Palacios, líder español en la producción de pizzas y tortillas, según un comunicado de los ministerios de Agricultura y de Salud.
"Se informó a las autoridades sanitarias de dos casos confirmados de botulismo en Bretaña [en el oeste del país], tras el consumo de tortillas producidas en España en una fábrica del grupo Palacios", indicaron ambos ministerios.
Según esas autoridades, unos análisis realizados por el Instituto Pasteur "confirman la presencia de la bacteria en restos de tortilla consumida por uno de los casos".
Los resultados del análisis fueron compartidos con las autoridades españolas "para identificar todas las referencias de tortillas susceptibles de estar afectadas".
Efectos
La enfermedad se declara normalmente entre 12 y 72 horas después de haber consumido el alimento contaminado y los primeros síntomas son dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarrea, además de fallos en la vista, problemas para hablar y tragar y debilidad muscular.
El botulismo, una enfermedad rara pero grave, está provocada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Cuando son atendidas a tiempo, la mayoría de las personas enfermas se recuperan sin secuelas, pero el tratamiento y la convalecencia pueden llevar meses.
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- El juez Pedraz interroga al capitán de la Guardia Civil imputado que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO
- La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- El precio del euríbor hoy, 24 de septiembre: la cosa se complica para los que tienen hipotecas
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales