La inflación sube dos décimas en agosto en Catalunya y se coloca en el 2,4%, por debajo de la tasa española

El grupo que más subió el mes pasado fue el del ocio y la cultura, seguido del de los alojamientos turísticos

La electricidad y los alimentos compensan la subida de los carburantes y mantienen el IPC de agosto en el 2,7%

Turistas cerca del Hotel Catalonia, en la plaza de Espanya de Barcelona, este verano.

Turistas cerca del Hotel Catalonia, en la plaza de Espanya de Barcelona, este verano. / Jordi Otix / EPC

Barcelona
El índice de precios de consumo (IPC) se situó en el 2,4% en Catalunya el pasado agosto, tres décimas por debajo de la tasa española (2,7%) y un 0,2% más que el mes anterior, en un contexto de moderación de la inflación de los alimentos por el mayor abaratamiento de la fruta.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes el dato de inflación adelantado para toda España hace dos semanas y también la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados), que se situó en el 2,4% interanual, una décima por encima de julio.

El grupo que más tiró al alza del IPC en Catalunya respecto a julio fue el del ocio y la cultura (+1,6%), seguido del de hoteles, cafés y restaurantes (+0,4%) y el transporte -en el que se encuadran los carburantes- (+0,3%).

Por el contrario, se han moderado los precios de la alimentación y bebidas no alcohólicas (-0,6%) y del vestido y calzado (-0,6%). En tasa anual, la inflación de la vivienda subió un 4,5%, los hoteles, cafés y restaurantes, un 4,2%, y las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 3,8%

