Las ventas de ropa de segunda mano se duplican entre los menores de 25 años

Porque su apuesta por el medio ambiente es cada vez más firme y, para qué negarlo, porque su poder adquisitivo es también más escaso. El caso es que el segmento de personas menores de 25 años que se han pasado a comprar moda de segunda mano se ha duplicado en el útlimo lustro, hasta representar el 20% de la clientela de los establecimientos que venden ropa reutilizada. El sector, que este viernes incorpora una nueva tienda, la que abre Humana Fundación Pueblo para Pueblo en Barcelona, valora con satisfacción el rejuvenicimiento que está observando entre su público. "Hasta 2020, los menores de 25 años representaban el 10% de nuestros consumidores; en la actualidad, este porcentaje se ha duplicado y alcanza el 20%", ha subrayado Rubén González, mánager de Estrategia de Tiendas de la entidad.

España cuenta en la actualidad con alrededor de 800 tiendas de moda de segunda mano, la mitad de las cuales se concentra en manos de cinco entidades de la economía social. Así, además de Humana, también operan en este mercado Moda re- (que agrupa a las distintas delegaciones de Caritas), Aeress (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria), la fundación Madre Coraje y Cudeca, vinculada esta última a los cuidados para enfermos de cáncer. La mitad de la oferta de ropa de segunda mano se concentra en tres comunidades autónomas (Catalunya, Andalucía y Comunidad de Madrid), mientras que las ciudades que aglutinan más tiendas son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, según un informe del sector con datos correspondientes al ejercicio de 2024.

El mismo estudio cuantifica en 150 el número de establecimientos de moda de segunda mano en Catalunya, lo que la convierte es la primera comunidad autónoma con más puntos de venta de ropa reutilizada por delante de Andalucía (123) y de la Comunidad de Madrid (106). "Desde hace años se han superado prejuicios y barreras respecto a la moda de segunda mano. Era un sector con escaso prestigio y se ha convertido en una alternativa atractiva para un público cada vez más amplio", ha agregado González en la inauguración del nuevo establecimiento de Barcelona, el que eleva a 151 la cifra de tiendas en Catalunya.

Más de 7.500 artículos en una sola tienda

El nuevo punto de venta en la calle de Numància, en el barrio de Les Corts y es la número 23 de la entidad en Barcelona, la 55ª en España. La nueva tienda, que tiene 300 metros cuadrados de superficie tiene puestos a la venta unos 7.500 artículos seleccionados previamente en la planta de clasificación del textil que la organización tiene en L'Ametlla del Vallès. "Hace 32 años inauguramos la tienda más longeva de moda reutilizada que todavía tenemos abierta, en el número 9 de la calle de Roger de Llúria. Hace dos años abrimos nuestro punto de venta más emblemático, en Portaferrissa, y hoy estrenamos nuevo establecimiento en el barrio de Les Corts", ha indicado el mánager de Estrategia de Tiendas.

Las tiendas de Humana en Barcelona contabilizaron en 2024 un total de 3,1 millones de prendas de ropa vendidas y 1,2 millones de compradores. "A pesar de estas buenas cifras, actualmente, el sector vive una etapa de preocupación: las prendas de ropa tienen cada vez menos durabilidad y calidad, lo que reduce el valor de reutilización y aumenta la proporción de textiles postconsumo no reutilizables", ha alertado el director de Proyectos y Relaciones Externas de la entidad, Rafael Mas. "Las tasas de reutilización han caído en los últimos años, lastradas por la mala calidad de las prendas de ropa y por el auge de la moda ultra rápida, los artículos de la cual son tan baratos que casi no generan valor en el mercado de segunda mano", ha añadido.

Los artículos que se ponen a la venta en las tiendas de Humana proceden de las donaciones depositadas en los contenedores de color verde ubicados en la vía pública o en los puntos de recogida de las propias tiendas. Los fondos que se generanse destinan a proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur y acciones sociales en España, a los que el año pasado la entidad destinó 2,7 millones de euros.