La OCU denuncia una empresa por sus estrategias de captación engañosas: " La mayoría de sus clientes contratan sin darse cuenta"

En el vertiginoso mundo del comercio electrónico, donde la comodidad y la rapidez son primordiales, surgen prácticas empresariales que aprovechan la falta de atención del consumidor para generar beneficios de manera poco transparente. Este es el caso de Privilegios en Compras, una empresa que ha encendido las alarmas de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) debido a sus dudosas estrategias de captación. Bajo la promesa de reembolsos en compras, esta compañía logra que miles de usuarios se suscriban a un servicio de pago mensual de 18 euros, en la mayoría de los casos, sin que estos sean conscientes de haberlo contratado. La situación ha alcanzado tal magnitud que la OCU ha formalizado una denuncia ante el Ministerio de Consumo, poniendo en el punto de mira no solo a esta empresa, sino también a las grandes marcas que colaboran con ella.

El mecanismo del engaño: una suscripción camuflada

El modelo de negocio de Privilegios en Compras, cuyo nombre comercial pertenece a la empresa suiza Webloyalty International, se basa en una técnica de marketing que roza el engaño. El proceso se inicia cuando un consumidor finaliza una compra en sitios web de gran renombre como PC Componentes, Alsa, Telepizza o Carrefour. Justo en ese momento de confianza, aparece un anuncio o banner que, por su diseño y ubicación, da la impresión de ser una oferta de la propia tienda. Este mensaje promete un atractivo reembolso o descuento en la compra recién realizada, invitando al usuario a introducir sus datos para obtenerlo.

El principal factor del engaño reside en la confusión generada. El consumidor, convencido de que sigue interactuando en el entorno seguro de la tienda original, no presta atención a la letra pequeña y acepta los términos sin percatarse de que, en realidad, está contratando una suscripción mensual con una tercera empresa. El consentimiento explícito para un cargo recurrente de 18 euros queda diluido en un proceso confuso y enmascarado. Los afectados solo se dan cuenta del problema cuando detectan en sus extractos bancarios cargos periódicos bajo conceptos como "Cash.Privcompras" o "wly*privicompras.es". Para entonces, la empresa ya ha obtenido un flujo constante de ingresos pasivos, ya que los usuarios, al no saber que están suscritos, ni siquiera utilizan el supuesto servicio de reembolsos.

La denuncia de la OCU y la responsabilidad de las grandes marcas

La alarma no es un caso aislado. En un periodo de tan solo seis meses, la plataforma Reclamar de la OCU ha registrado la alarmante cifra de 277 quejas directamente relacionadas con Privicompras. Esta herramienta, cofinanciada por la Unión Europea, no solo sirve para canalizar las quejas individuales, sino también para detectar patrones de conducta abusivos a gran escala, lo que ha permitido a la organización construir un caso sólido. Como resultado, la OCU ha elevado una denuncia formal a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo, acusando a la empresa de emplear estrategias de captación engañosas.

Sin embargo, la acción de la OCU no se detiene en la empresa que ejecuta la práctica, sino que también interpela a las compañías que la facilitan. Se ha instado de manera urgente a gigantes como PC Componentes, Alsa, Telepizza y Carrefour a revisar los acuerdos comerciales que mantienen con Webloyalty International. La OCU argumenta que estas empresas tienen una responsabilidad compartida al permitir que esta publicidad confusa se muestre en sus plataformas, erosionando la confianza de sus propios clientes. Se les exige que retiren estos anuncios o, como mínimo, garanticen una transparencia total, dejando claro que se trata de un servicio de pago ofrecido por una entidad completamente diferente.

Herramientas para el consumidor y la lucha transfronteriza

Ante esta situación, es fundamental que los consumidores sepan que no están solos y que existen mecanismos de defensa. La plataforma Reclamar se erige como una herramienta clave, no solo para intentar solucionar un problema particular, sino para contribuir a una causa mayor. Cada queja registrada ayuda a la OCU a dimensionar el problema y a fortalecer sus acciones legales y denuncias públicas. Además, la lucha contra este tipo de prácticas trasciende las fronteras nacionales, como demuestra el Proyecto CICLE-X.

Este proyecto, financiado parcialmente por la Unión Europea y en el que participa la OCU junto a otras organizaciones europeas, busca precisamente abordar problemas de consumo transfronterizos. El hecho de que la matriz de Privilegios en Compras tenga su sede en Suiza subraya la importancia de una cooperación a nivel europeo para proteger eficazmente a los consumidores. Los usuarios afectados deben, en primer lugar, contactar con su banco para bloquear los pagos y solicitar la devolución de los cargos indebidos. Posteriormente, es crucial formalizar la baja del servicio y presentar una reclamación. Iniciativas como CICLE-X demuestran que la unión de los consumidores y la acción coordinada de las organizaciones son la respuesta más contundente contra las prácticas abusivas en el mercado digital.