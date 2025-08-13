Catalunya modera el IPC de julio y se apunta una inflación del 2,3%

La inflación subió tres décimas en julio en Catalunya y se situó en el 2,3%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que sitúa a Catalunya por debajo de la media española, donde, en conjunto, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha situado en el 2,7%. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles, se ha mantenido en el 2% en Catalunya y ha repuntado una décima en España, hasta el 2,3%.

Los que más han contribuido a subir los precios en Catalunya durante el último mes han los denominados elementos vinculados al hogar, es decir las tarifas del agua, la electricidad y el gas, que han sufrido el efecto base: aunque han tenido una subida moderada, esta ha sido bastante superior a la de hace un año, cuando los precios de este segmento tuvieron una caída significativa. También se ha notado un aumento importante en los combustibles. En concreto, en julio se encarecieron un 5,1% respecto al mismo periodo del año pasado. La tasa prácticamente duplica la registrada dos meses antes.

En cuanto a los alimentos, que anteriormente habían protagonizado el encarecimiento de los precios, frente al año pasado han subido un 2,4%. Resalta el aumento de la carne bovina (+11,4%) y la ovina (+10%), los huevos (+13,7%) y el café, el cacao y las infusiones (+17,2%). En cambio, el aceite continúa la tendencia a la baja y en julio se situó un 34,6% más barato que hace un año.

Por demarcaciones, el IPC interanual ha aumentado en julio. En concreto, en Barcelona se situó en el 2,2%, en Girona y Lleida en el 2,4% y en Tarragona en el 2,6%.

En el global de España, la variación interanual de los precios ha superado el 2% en todas las comunidades autónomas. Los mayores crecimientos se han registrado en Baleares (+3,5%), Ceuta (+3,4%) y la Comunidad Valenciana (+3,2%), mientras que en el extremo más bajo se encuentran Murcia (2%) y Canarias (+2,2%).