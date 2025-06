Sandwichez, cafeterías gourmet para la gente del barrio

Cuando en 2010, Xavier Sánchez Taulé se animó a poner en marcha su propio negocio de hostelería, el que sería el primer local de SandwiChez, tenía ya 45 años y era padre de cuatro hijos. Había adquirido experiencia trabajando en la cadena de restauración Viena, donde llegó a ser director general, pero su decisión de convertirse en emprendedor a esa edad no fue sencilla. "Uno de los dilemas del emprendimiento es justamente ese: empezar joven o hacerlo ya mayor. Y las dos cosas tienen pros y contras. Quienes empiezan jóvenes, lo hacen sin apenas experiencia y posiblemente con poco dinero, pero saben que si el proyecto sale mal, no hay nada que perder y pueden volver a empezar. A los 45 años, como era mi caso, tienes experiencia, tienes contactos, conoces el oficio, pero, con la mochila que llevas encima, si te la pegas, te la pegas de verdad", reflexiona el empresario.

"Pero en ese momento, después de tantos años en el sector, tuve claro que tenía que tirar adelante por mi cuenta", subraya Sánchez, que contó con la colaboración de su socia más sólida, su esposa Maria Ángels Bosser, a la que había conocido cuando ambos estudiaban Esade. Ella es la directora financiera de la compañía. "No lo tuvo fácil... Piense que en 2010 no existía la banca, porque todos los bancos salían de la crisis de la burbuja inmobiliaria y tenían aún problemas", cuenta. "Lo bueno -destaca- es que era un buen momento para encontrar locales comerciales, porque quedaron muchas oficinas vacías".

El caso es que la idea original del tándem Sánchez-Bosser salió adelante y, en la actualidad, SandwiChez tiene 23 establecimientos en la ciudad de Barcelona y un vigesimocuarto en Sabadell, después de tener que cerrar el pasado enero el que era su local número 25, en Sant Cugat del Vallès, por el alto coste del alquiler del local. "Cada día pasan del orden de entre 8.000 y 9.000 personas por nuestras cafeterías, y el nivel de fidelización es realmente alto", señala. Y eso que han sido 15 años complicados para el sector hostelero catalán en su conjunto. "Empezamos teniendo que buscar financiación con un sistema bancario aún frágil, y luego hemos vivido el covid, la crisis de Ucrania y unos costes energéticos que se dispararon. Nos han tocado situaciones complejas, digamos, y hemos tirado adelante", destaca el emprendedor, que el pasado 23 de mayo participó como ponente en la Esade Entrepreneurship Summit.

Xavier Sánchez Taulé, cofundador de la cadena de cafeterías SandwiChez, durante la entrevista con Prensa Ibérica. / Ferran Nadeu

Casi 10,4 millones de euros en ventas

Por cada una de cal, ha habido, sin embargo, una de arena. La gran reconversión de la banca española, que supuso un problema en los primeros tiempos, también les permitió crecer por la ciudad. "Históricamente, todas las oficinas bancarias estaban en las mejores esquinas de España. Con el cierre de estas, hemos podido encontrar locales en chaflanes que era muy difícil que salieran al mercado", señala el empresario. En 2023, el último ejercicio del que hay datos públicos, SandwiChez tuvo unas ventas de casi 10,4 millones de euros, lo que supuso la recuperación definitiva tras la sacudida que había significado la pandemia.

Desde sus inicios, asegura, "SandwiChez ha estado con números positivos, salvo durante el covid, que fueron tiempos muy difíciles, porque teníamos prohibido trabajar pero se mantenían los gastos". Con estos 15 años de experiencia (en octubre se cumple el aniversario), la empresa, afirma su fundador, se encuentra "en un momento de consolidación y de verlas venir". Rechazan entrar en el mundo de las franquicias. "Y otra cosa muy importante para nosotros es que en el capital solo participamos mi mujer y yo, y otra persona que tiene una pequeña participación. Es una empresa que ha querido crecer y haber sido capaces de hacerlo siendo independientes es muy difícil", reflexiona.

¿Cuál considera que es la clave del éxito? "El equipo, sin duda. Nosotros somos 250 personas, entre las que entre 25 y 30 llevan ya años en la compañía, lo que hace que estén muy comprometidas. Ellos son el esqueleto básico", asegura el cofundador de SandwiChez, que destaca que uno de los factores que han contribuido a dar estabilidad a la plantilla son los turnos fijos que tienen los empleados, algo poco habitual en el negocio de la hostelería. "Los aplicamos desde que comenzamos, de manera que el trabajador siempre está en el mismo horario, eso es un gran diferencial porque le permite planificar su vida y nos aporta, además, un estándar de servicio", destaca.

El auge de la competencia

¿Cómo sobrelleva SandwiChez la competencia creciente? "Yo creo que es buena porque estimula y hace que te espabiles", responde rotundo. Y prosigue: "Nosotros tenemos una cosa importante, que es que no estamos en zonas 'prime'. Eso nos distingue, por ejemplo, de Starbucks que podría ser competencia nuestra, pero que realmente no lo es". El hecho de ser establecimientos de barrio obliga, afirma Sánchez Taulé, "a fidelizar a la clientela, porque de lo contrario estás muerto". "Y nosotros -agrega- hemos ido aguantando. Gracias a las tarjetas de fidelización, sabemos por ejemplo que tenemos clientes que en seis meses habían visitado alguno de nuestros locales hasta 300 veces, eso son tres veces al día, de promedio. ¡Es asombroso!"

Aquí, la clave es estar pendiente del público, "dar las cosas básicas bien hechas, no pretender ser estrafalarios e intentar ser los primeros en descubrir algún producto". Para el fundador de la cadena, esa fidelidad del cliente se consigue "siendo un sitio de confianza, fiable, donde siempre mantienen un estándar de cierto nivel". Para ello, la empresa cuenta un equipo de I+D, "que todo el día está actualizando la oferta, viendo tendencias, probando cosas...". "Es cierto que de cada 10 productos que sacamos, ocho no funcionan, pero de repente encuentras una que sí que lo hace. Y así vamos evolucionando. Eso sí, si tú lo que buscas es puramente precio, lo tuyo no es SandwiChez", indica el empresario en referencia a otras cadenas competidoras. "Cuidamos la calidad del producto, pero también la del establecimiento. Hemos tenido la invasión de los nómadas digitales que no estaba prevista, pero hemos optado por ser amigables... Estamos aprendiendo y nos vamos adaptando", concluye.