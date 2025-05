Catalunya inicia la campaña del arroz en plena crisis de precios de este cereal en Japón

Los agricultores del delta del Ebro han iniciado este miércoles los trabajos de inundación de las fincas situadas en el margen izquierdo del río, con lo que se inicia una nueva campaña arrocera en Catalunya. Este viernes (y el lunes de nuevo) está previsto que se repita la operación de inundación en los campos situados a la derecha del Ebro. La temporada empieza, según ha explicado Jordi Casanova, responsable del sector del arroz en la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), con buenas previsiones, "sobre todo porque, después de tres años de problemas con la sequía, los productores de la zona de Pals, en el Empordà, pueden por fin recuperar la normalidad".

En total, se van a sembrar este año en Catalunya unas 21.000 hectáreas de arroz, de las que la gran mayoría, en torno a 20.000, las cultivan agricultores del sur de Catalunya, buena parte de ellos asociados o bien a la cooperativa de Arrossaires del Delta de l’Ebre o bien a la Càmara Arrossera del Montsià, que producen, entre ambas, el 68% del total de este cereal en Catalunya. El millar de hectáreas restantes se cultivan en el Empordà y se comercializan bajo la marca Arròs de Pals. A falta de ver cómo evoluciona la campaña, la intención de los arroceros catalanes es alcanzar, al menos, las 130.000 toneladas producidas el año pasado.

El precio se duplica en Japón

La campaña empieza este año marcada por los precios disparados que ha registrado este producto en Japón, uno de los principales consumidores mundiales de arroz. El coste se ha duplicado en pocas semanas en el país nipón, "con una subida motivada, principalmente, por el crecimiento de la demanda en los restaurantes, provocada a su vez por el auge del turismo, y también por las compras de pánico que se han producido entre la población, después de que el Gobierno lanzara una alerta por riesgo de terremoto", han indicado a Efe fuentes conocedoras del sector en ese país.

Según el ministerio japonés de Agricultura, el precio promedio de una bolsa de cinco kilos de arroz era de unos 4.217 yenes (26 euros o unos 30 dólares), durante la semana que concluyó el 13 de abril. La situación, que ha sido bautizada como 'crisis del arroz', ha llevado ya a algunos hogares a reducir el consumo, mientras que algunos restaurantes del país, especialmente las cadenas de bajo coste, se han visto obligadas a importar arroz de otros lugares.

"Es una crisis muy localizada en Japón, que, en principio, no debería afectar a otros países, ya que a nivel internacional las producciones están bastante normalizadas", indica Casanova, que cultiva arroz en el municipio de Deltebre, una de las zonas de mayor producción de España. La situación de normalidad también se va a dar, según Casanova, "en el conjunto de zonas arroceras de toda España, con Andalucía, que el año pasado no pudo sembrar entre el 10% y el 20% de la superficie por culpa de la sequía". La segunda autonomía productora de arroz en España es Extremadura y, casi empatadas en tercer lugar, se encuentra la Comunidad Valenciana y Catalunya. Así las cosas, el escenario actual no se había dado desde hace unos cinco años.

Arrozales del Delta del Ebro. / EFE / Jaume Sellart

Con todo para el payés del Ebre, "este año ha sido complicado preparar el terreno para la siembra porque las lluvias de principio de año han reducido el tiempo disponible para llevar a cabo los trabajos del suelo. Pese a ello, buena parte de las parcelas de siembra en seco ya están sembradas y la siembra en terreno inundado está prevista para mediados de mayo". Los agricultores siguen preocupados por la plaga del caracol manzana, que lleva ya una década afectando a sus campos, y por la gestión de las malas hierbas, en especial el mijo, que obliga a buscar técnicas alternativas ante la poca disponibilidad de herbicidas disponibles.