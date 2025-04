Ensaladas y bocadillos fríos, el menú de los restaurantes en pleno apagón

Con las parrillas a medio calentar ha pillado el apagón de este lunes a muchos restaurantes que estaban a punto de abrir sus puertas para el servicio de mediodía. Quienes tenían ya el género a punto han optado por reforzar el contingente de ensaladas y ensaladillas como opciones de primer plato. "Para los segundos, la única posibilidad serán los bocadillos", explica un camarero, mientras mira con impotencia las neveras que había llenado a primera hora de la mañana.

La suerte, comentan fuentes del sector, es que los lunes es uno de los días en que muchos de los establecimientos que abren el fin de semana aprovechan para dar fiesta a sus trabajadores y optan por mantenerse cerrados. "De todos modos, comenta el dueño de otro local, "no es de esperar que hoy, tal y como están las cosas, venga demasiada gente, porque las empresas y oficinas han mandado a muchos de sus trabajadores para casa al rato de irse la luz".

Cosa distinta son las cafeterías, a la que, por suerte, el corte de suministro, le ha cogido con los desayunos de media mañana ya servidos, "porque en cuanto nos hemos quedado sin luz, no ha habido manera ni de servir un café ni de preparar nada caliente", indica el mismo hostelero, al que ahora mismo lo que más le preocupa es saber cuánto durará la falta de electricidad y, sobre todo, "si habrá manera de pedir alguna compensación o indemnización por las pérdidas que podamos tener, no ya por lo no ingresado, sino por el año que pueden haber sufrido los alimentos que tenemos en las neveras o los aparatos como cafeteras, neveras y otros, que pueden haberse dañado por la bajada de tensión".