¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de junio 2026?

El euríbor parece haberse estabilizado en cierto punto. Las previsiones indicaban que en el mes de mayo llegaría al 3%, pero finalmente se ha situado en el 2,804%, 0,723 puntos porcentuales por encima del dato de abril (2,081%.

“Tras la subida de abril, en mayo esperábamos que algún dato diario llegará al 3%, sin embargo, hemos terminado el mes y esto no ha ocurrido, lo que es muy buena noticia para los hipotecados, ya que puede notarse una pequeña estabilización en la subida”, explica Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

No obstante, todos los ojos están puestos en la próxima reunión que va a tener el Banco Central Europeo (BCE) el jueves 11 de junio. Podría ser el momento en el que el organismo dirigido por Christine Lagarde optara por subir los tipos oficiales, lo que repercutiría directamente en el ascenso del euríbor.

A la espera de la decisión que tome la organización europea los bancos han decidido mantener las condiciones de sus hipotecas. Es por ese motivo que, si una persona está pensando en hipotecarse, debe hacerlo cuanto antes.

Una de las hipotecasvariables con mejores condiciones la sigue manteniendo Kutxabank. Está compuesta por un TIN del euríbor +0,49% (1,92% durante el primer año) y una TAE del 3,63%. A cambio será necesario domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 euros mensuales); realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar seguro de hogar.

Por su parte, Unicaja dispone de un préstamo a tipo variable con un TIN del euríbor +0,55% (1,90% durante el primer año) y una TAE del 4,16%. Los requisitos que tendrá que cumplir el usuario para disfrutar de estos intereses son: tener unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; domiciliar la nómina y los principales recibos; adquirir un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; contratar un seguro de coche o salud y realizar una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

Otra entidad a considerar es Ibercaja, debido a que comercializa una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (2% durante el primer año) y una TAE del 4,15%. Todo ello siempre que se domicilie una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; se utilice hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; se adquieran dos seguros (de vida y hogar) y se realicen aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

No hay que olvidarse de la hipoteca variable de Banco Mediolanum. Tiene un TIN del euríbor +0,65% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,06%. El usuario podrá disfrutar de estas condiciones siempre que abra una cuenta bancaria en la entidad, domicilie ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contrate un seguro de vida.

Por último, Santander cuenta con una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,84% (1,84% el primer año) y una TAE del 4,22%. Las vinculaciones que habrá que asumir en este caso son: la domiciliación de la nómina (mínimo de 1.000 euros), pensión (de 600 euros o más) o pago de autónomos (de al menos 175 euros mensuales); tener contratado el servicio de Bizum o usar hasta seis veces la tarjeta de crédito; contratar un seguro de hogar, vida o accidentes y adquirir un producto de inversión de la entidad (planes de pensiones, fondos de inversión, etc.).

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En definitiva, existen múltiples hipotecas variables con buenas condiciones. La clave para encontrar la mejor siempre está en comparar.