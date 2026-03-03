Precio de los alimentos
El economista Gabriel García da tres trucos para ahorrar en el supermercado: “Las estanterías del medio suelen ser bastante más caras”
El experto da las claves para gastar menos en las tiendas: ni improvisar ni mirar al centro
El precio del huevo se desploma un 89% en EEUU, pero no en el supermercado: así funciona el ‘retraso’ entre granja y lineal
En enero, el precio de los alimentos en España volvió a subir, situándose por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) de enero de 2025 con un 2,6%. Ante este encarecimiento, muchos consumidores se preguntan qué medidas pueden tomar para ahorrar en productos alimentarios y reducir su coste de vida.
¿Qué alimentos han subido de precio?
Los últimos datos del IPC, publicados en enero de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que los productos que más se han encarecido respecto al año pasado son alimentos básicos como el huevo, que ya supera los tres euros por kilogramo; el café, el cacao y sus derivados, con un aumento del 10,9%; las hortalizas, que han subido un 1,5%; y las frutas, con un incremento del 4,9%.
El informe también refleja subidas en productos como los frutos secos naturales (+5,6%) y otras hortalizas refrigeradas o preparadas (+1,5%). Por otro lado, el precio de las bebidas alcohólicas como el vino y los licores ha incrementado un 1,1%, mientras que el del pescado lo ha hecho un 3,3% y el de los zumos, un 2,2%.
No obstante, otros productos han experimentado descensos de precio. Entre ellos destacan los aceites vegetales (-19,2%), el azúcar de caña y la remolacha (-4,9%) y las patatas (-1,1%). Del mismo modo, las frutas frescas, como los dátiles e higos (-1,8%), los cereales y sus derivados (-0,4%) y solo algunos alimentos preparados.
¿Cómo ahorrar en el supermercado?
El aumento de los precios ha obligado a muchos españoles a replantearse la forma de organizar su cesta de la compra. En este contexto, el economista Gabriel García, conocido en TikTok como @gabrielgarciax, ha compartido en un vídeo tres consejos para ayudar a los consumidores a ser más eficientes en los supermercados. Y cita en concreto a Mercadona.
Principalmente, destaca la importancia del horario de compra. Según explica, lo más recomendable es acudir al supermercado los sábados por la tarde o por la noche, ya que productos como el pescado, la carne, la fruta y la verdura suelen ofrecerse a precios de liquidación.
“Normalmente los productos como el pescado, la carne, la fruta y la verdura suelen tener precios de liquidación”
Asimismo, García hace hincapié en la ubicación de los productos dentro del establecimiento, señalando que aquellos situados en las estanterías superiores e inferiores suelen ser más económicos, mientras que “las estanterías del medio suelen ser bastante más caras”.
Por último, subraya la importancia de llevar una lista de la compra bien hecha y evitar las compras impulsivas. “Nada de improvisar”, recalca el economista.
- Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
- Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
- El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor