Invierno
Esta es la temperatura ideal para estar cómodo en casa y ahorrar en la factura mensual según la OCU
Es fundamental comprobar el estado de los sistemas de calefacción antes de la llegada del frío
Esta es la opción más barata de calefacción en casa: "Es muy probable que estés pagando hasta un 50% más”
El truco de los fontaneros que hace que tu calefacción caliente más y gaste menos
Cristina Sebastián
Durante los meses de invierno, son muchos los hogares españoles que suben un par de grados la temperatura de la calefacción para calentar algunos espacios.
Esta acción parece insignificante, pero puede darnos algún que otro susto en la factura de la luz o el gas a final de mes.
Poner los sistemas a punto
Antes de la llegada del frío, es fundamental comprobar que los sistemas de calefacción funcionen correctamente para evitar futuros problemas.
Es necesario regular la temperatura de los radiadores y comprobar que la presión de las calderas se encuentre entre 1-1,5 bares (zona verde del manómetro).
En el caso de tener suelo radiante, es recomendable hacer una limpieza de los tubos inyectando agua y aire a presión. Además, se debe comprobar que la temperatura del agua no pase de los 29º C, y que no haya ninguna fuga ni filtración.
En los hogares con un acumulador eléctrico, se recomienda programar las cargas y descargas en las horas donde las tarifas eléctricas son más baratas.
Por último, en los sistemas de bomba de calor aire-aire, se deberán revisar los filtros de la unidad interna, que se encargan de absorber las partículas de polvo.
Temperatura ideal
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) establece que la temperatura ideal para el hogar durante el día es de 21º C. Además, afirma que, fijando esta temperatura, se puede ahorrar hasta un 20% de energía.
Durante la noche, la OCU recomienda bajar la temperatura de la calefacción hasta los 16ºC, ya que no se necesita tanto calor a la hora de dormir. Siguiendo este consejo, se puede llegar a ahorrar un 13% más que si mantenemos la temperatura a 21°C las 24 horas del día.
Otras recomendaciones
La OCU también aconseja comprobar el correcto aislamiento de puertas y ventanas. Para mantener la temperatura interior, se sugiere el uso de burletes, una tira de goma o silicona que se coloca en los marcos de puertas y ventanas para impedir que entre el frío y salga el calor.
También recuerda que la decoración aísla, y utilizar alfombras o cortinas en tonos oscuros ayuda a mantener la temperatura del hogar, ya que absorben la radiación solar.
