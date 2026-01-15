Finanzas personales
Ana, madre de 10 hijos, explica su método para frenar el gasto del hogar: "Es como un agujero negro"
Uno de los métodos de ahorro que utiliza la cabeza de familia hace que los niños sean más conscientes del dinero que tienen
Cristina Sebastián
Gestionar los gastos de una familia numerosa no es una tarea fácil, ya que, además del dinero que ya de por sí supone mantener el hogar y la familia, hay que añadir los gastos propios que van teniendo los hijos a medida que van creciendo.
Ana, conocida en redes sociales como 12encasa, es madre de diez hijos y ha comentado en un vídeo en su cuenta de Instagram cómo gestiona la economía de su familia.
La típica hucha
“La gestión económica en una casa con tantos miembros es como un agujero negro por donde se cuela todo y no tiene fin”, comienza diciendo Ana.
La madre de esta familia numerosa cuenta que en su casa se ahorra utilizando las típicas huchas de lata. “Las vas llenando durante el año y es una forma divertida de ahorrar para pagar los diferentes imprevistos y eventos que suelen surgir en una familia tan grande”, explica Ana.
Tarjeta Pixpay
“Otra cosa que usamos desde hace tiempo y que nos ha venido muy bien es la tarjeta Pixpay”, comenta Ana.
Se trata de una tarjeta prepago que pueden utilizar niños y adolescentes y, además, permite a los padres controlar en qué gastan el dinero sus hijos.
“La utilizan algunos de mis hijos; a mí me ayuda a controlarlos y a ellos les hace ser más conscientes del dinero que tienen”, confiesa Ana.
Comentarios en redes sociales
A pesar de estos consejos, muchos usuarios de Instagram no comparten la misma opinión y han mostrado su desacuerdo en los comentarios de la misma publicación: “Claro claro claro, huchas ....pero si el dinero en casa entra justo ya me dirás cómo las llenas” o “Esta gente vive en una realidad paralela, no fastidies”, han sido algunos de ellos.
