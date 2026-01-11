Finanzas personales
Ana, madre de 10 hijos, desvela la solución más práctica para controlar los gastos del hogar: "Es como un agujero negro por donde se cuela todo y no tiene fin"
Uno de los métodos de ahorro que utiliza la cabeza de familia hace que los niños sean más conscientes del dinero que tienen
Ainoa, 22 años, sobre el método de ahorro en pareja con el que puedes ahorrar hasta 3.000 euros: "Por ahora tenemos 120 euros ahorrados"
El truco de Laura Encina, experta en finanzas: "Ahorrar por objetivos te llevará a una mayor motivación”
Cristina Sebastián
Gestionar los gastos de una familia numerosa no es una tarea fácil, ya que, además del dinero que ya de por sí supone mantener el hogar y la familia, hay que añadir los gastos propios que van teniendo los hijos a medida que van creciendo.
Ana, conocida en redes sociales como 12encasa, es madre de diez hijos y ha comentado en un vídeo en su cuenta de Instagram cómo gestiona la economía de su familia.
La típica hucha
“La gestión económica en una casa con tantos miembros es como un agujero negro por donde se cuela todo y no tiene fin”, comienza diciendo Ana.
La madre de esta familia numerosa cuenta que en su casa se ahorra utilizando las típicas huchas de lata. “Las vas llenando durante el año y es una forma divertida de ahorrar para pagar los diferentes imprevistos y eventos que suelen surgir en una familia tan grande”, explica Ana.
Tarjeta Pixpay
“Otra cosa que usamos desde hace tiempo y que nos ha venido muy bien es la tarjeta Pixpay”, comenta Ana.
Se trata de una tarjeta prepago que pueden utilizar niños y adolescentes y, además, permite a los padres controlar en qué gastan el dinero sus hijos.
“La utilizan algunos de mis hijos; a mí me ayuda a controlarlos y a ellos les hace ser más conscientes del dinero que tienen”, confiesa Ana.
Comentarios en redes sociales
A pesar de estos consejos, muchos usuarios de Instagram no comparten la misma opinión y han mostrado su desacuerdo en los comentarios de la misma publicación: “Claro claro claro, huchas ....pero si el dinero en casa entra justo ya me dirás cómo las llenas” o “Esta gente vive en una realidad paralela, no fastidies”, han sido algunos de ellos.
- Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
- Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
- Detenido el actor turco Can Yaman en una discoteca de Estambul
- Pirro, probador de Ducati: 'Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas
- Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa