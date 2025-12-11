Neobancos, un 'boom' en primera persona

imagin, MyInvestor, Trade Republic o Crescenta no cuentan con el peso simbólico de bancos como Santander, BBVA, CaixaBank o Banc Sabadell, pero pueden presumir de ser los nuevos jugadores que se han convertido en una molestia recurrente para las cuatro mayores entidades de la banca española.

Presentes en la mesa redonda 'Neobancos: disrupción y colaboración en la nueva era bancaria', estas cuatro 'fintechs' han querido explicar un modelo que llega mejor justo donde la banca tradicional fracasa: a los clientes más jóvenes. La cita ha tenido lugar este jueves en Barcelona en el marco del sector en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, organizado por EL PERIÓDICO y el vertical económico del grupo, 'activos', con el apoyo de la consultora Grant Thornton y el patrocinio de CaixaBank, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic. Bajo el título de 'Las nuevas formas de competencia de la banca', la cita se ha consolidado como un espacio de debate de referencia para la industria financiera.

Anna Canela, consejera delegada de imagin, la marca que lanzó CaixaBank en 2016 y que es el líder destacado entre clientes jóvenes, donde alcanza una imponente cupota de mercado que roza el 50%, con 3,5 millones de usuarios. La directiva ha explicado que imagin está creciendo al ritmo de 400.000 clientes anuales, a los que captan con una "estrategia multicanal y con segmentación avanzada". Según ha expuesto Canela, uno de los grandes retos de la entidad pasa "no sólo por el proceso de captar al cliente", sino gestionar el inicio de la operatividad en una época muy temprana.

Canela, que ha expuesto que imagin apuesta la captación a su presencia en redes formatos y en la creación de contenidos para TikTok, podcast y redes sociales, a menudo con caras conocidas y apostando por la formación financiera, ha admitido que su posición de líder del mercado es un privilegio: "Somos el primer banco de nuestros clientes, y eso es atípico. Según ha expuesto, sus usuarios tienen en imagin los ingresos y nóminas, pero también hipotecas, préstamos, inversiones y seguros, cosa que les permite "acompañar y ser relevantes en cada momento vital".

Canela ha admitido que imagin está actualmente centrada en el reto de "cómo ser eficientes y digitales y mantener la cercanía" y ha apuntado que una de las últimas grandes apuestas de la entidad ha pasado por la creación de un servicio de gestores especializados en remoto: "Nuestros clientes, cuando tienen que hacer una hipoteca, quieren hablar con un humano, y ése es un servicio diferencial para ellos".

Si imagin es el campeón español en el sector, Trade Republic es un nuevo fenómeno europeo que ha irrumpido con enorme fuerza en los últimos años. Pablo López Gil-Albarellos, director general de la entidad para España y Portugal, ha querido explicar algunas de las claves de un banco nacido en Alemania y que en sólo cuatro años en España suma ya un millón de clientes, con un 60% de nuevos usuarios que llegan por la vía de la recomendación. Entre los grandes hitos de Trade Republic se cuenta el hecho de atender, en el conjunto de Europa, a 10 millones de clientes con apenas 600 empleados.

Para explicarlo, López ha insistido en la idea de "democratizar la inversión" y de insistir en la creación de contenido centrada en la educación financiera. "A través de nuestra plataforma, la gente ha entendido que se puede llegar a construir un patrimonio", ha explicado el directivo. Asimismo, ha defendido la apuesta por un activo de riesgo como son las criptomonedas: "Está siendo una revolución en el mundo financiero y creemos que va a ser el futuro".

Trade Republic vive ahora el reto de seguir dando un buen servicio a pesar de su enorme crecimiento y continuar adaptando su oferta, teniendo en cuenta que a su llegada a España tenía clientes con una media de 23 años, y actualmente esta media se ha ido a los 37 años de edad".

A la cita también ha acudido Alberto Calles, presidente no ejecutivo de MyInvestor, que ha querido reivindicar que "esto es un banco, a todos los efectos", a pesar de que optó por el modelo digital desde su inicio y con la misión de "democratizar la banca privada para que con tiques muy bajos se pueda acceder al ahorro".

Calles ha apuntado que la base de sus clientes se cuenta también en la franja de entre 30 y 40 años y que se están beneficiando ya "de un boca a boca que pasa a la generación anterior". El financiero ha querido recordar que le tocó vivir de cerca el drama de las preferentes y ha insistido en la importancia de ofrecer educación financiera de calidad a empleados y clientes. "Es fundamental, absolutamente central".

El panel ha contado también con la presencia de Ramiro Iglesias, cofundador y consejero delegado de Crescenta, una 'fintech' nacida en 2024 y con una propuesta mucho más de nicho. "Nunca tendremos millones de clientes, porque nuestro cliente objetivo son 1,5 millones de personas que nos confían de media 250.000 euros", ha explicado.

Su apuesta 100% digital permite a Crescenta atender a 5.000 clientes con una estructura de sólo una treintena de trabajadores, cosa que lleva a un reto evidente: "Hay que ser muy eficientes internamente para mantener los márgenes".

Iglesias ha explicado que la principal propuesta de valor de Crescenta es el hecho de facilitar el acceso al 'private equity', donde están creciendo "a pesar de que no es un producto de masas". En este sentido ha admitido que se benefician de un "viento de cola promovido por otras entidades que están incentivando el salto a estos activos".

El debate, moderado por Daniel Fernández, socio de Risk & Analytics de Grant Thornton, ha abordado también cómo se enfrentan a la regulación este tipo de entidades. A este respecto, los asistentes han apuntado que mantienen contacto constante con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. De hecho, el fundador de Crescenta ha presumido de la incorporación a la compañía de Sebastián Albella, que presidió la CNMV.